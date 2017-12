Doppeltes Lockmittel für die Wintersportfreunde

FÜRTH/ZIRNDORF - Das nennt man Punktlandung: Gefrorene Wasserlachen und ein Hauch von Schnee - termingerecht zu Beginn der Adventszeit trat Mutter Natur ganz in Weiß an. Eine Vorahnung des Winters machte sich vor allem ab Sonntagabend breit in Stadt und Land. Und aus dem Fürther Rathaus kommt eilends schon mal eine Meldung, wo in der Stadt überall Wintersport möglich ist – wenn das so weitergeht mit dem eisigen Wetter.

Wetterunabhängig gleiten Emma (rosa Anzug) und ihre Freundin Sophie bereits über spezielle Kunststoffplatten der Ice-Free-Arena auf den Tennisplätzen des TV Fürth. © Foto: Hans–Joachim Winckler



Eine schöne Liste von Revieren für Schlitten und Schlittschuh wurde da zusammengestellt. Doch sie ist mit Vorsicht zu genießen. So ist etwa der als Rodelpiste aufgeführte Herrnstraßendamm eine Baustelle und hermetisch eingezäunt. Und der als Eislauffläche vorgesehene Stadtparkweiher wurde vergangenes Jahr erst freigegeben, nachdem Schlittschuhläufer reihenweise das Verbot des Betretens der Eisfläche ignorierten. Dafür fehlt in der Aufstellung der Ski- und Rodelhang an der Erddeponie Burgfarrnbach völlig. Die nahe Ausflugswirtschaft Felsenkeller ist derzeit übrigens wegen eines Besitzerwechsels geschlossen.

Allerdings müssen Wintersportfreunde gar nicht so lange warten, bis die Schlittenbahnen – zu denen auch die Abhänge hinter dem Babylon-Kino im Stadtpark und auf dem Hainberg an der Rothenburger Straße zählen – mit Schnee bedeckt sind, und auch künstlich angelegte Eisflächen im Achaleswäldchen an der Stiftungsstraße und im Burgfarrnbacher Schlosspark zur Verfügung stehen. Unabhängig von allen Wetterkapriolen können sie beim TV Fürth 1860 an der Coubertinstraße seit Ende Oktober schon die Schlittschuhe schnüren.

Auf der Tennisanlage wurde die "Ice-Free-Arena" angelegt, eine 240 Quadratmeter große Schlittschuhfläche mit benachbarter Eisstockbahn. Statt Eis dient hier ein spezieller Kunststoffbelag als glatte Unterlage. Das spart Energie für künstliche Kühlung und maschinelle Eisaufbereitung. Ein wenig Strom ist dennoch nötig: für Musik und Lichteffekte. Vor allem am Wochenende ist die Arena attraktiv. Insbesondere Kinder und Jugendliche nutzen das Angebot.

Familiärer Charakter zeichnet den Betrieb aus. Am Eingang liegen Plätzchen und Lebkuchen, gelegentlich tritt der Nikolaus in Aktion. Für den größeren Hunger ist im Vereinsrestaurant gesorgt. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sich welche für 5 Euro ausleihen. So viel kostet auch das Schleifen stumpfer Kufen. Eislaufhilfen gibt es für 4 Euro.

Geöffnet ist die Ice-Free-Arena dienstags bis donnerstags von 16 bis 20 Uhr, freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Jeden zweiten Samstag im Monat ist Disco von 14 bis 17 Uhr und von 19 bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Kinder, Schüler und Studenten zahlen 3 Euro, Kinder unter vier Jahren nichts.

Zirndorf zieht nach

Neben dem Bibertbad in Zirndorf laufen die Vorbereitungen für das Eröffnungsfest mit den Ice Tigers am Nikolaustag. Bäderleiterin Eva-Katharina Krämer prüft das Eis mit einer Laufhilfe. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Ab 6. Dezember ist es dann auch in Zirndorf wieder so weit: Neben dem Bibertbad öffnet am Mittwoch um 16 Uhr die 900 Quadratmeter große Anlage der Kunsteislaufbahn. Zum Auftakt schauen Spieler der Nürnberger Ice Tigers vorbei und geben Autogramme. Außerdem lockt ein Benefiz-Barbecue. Die Einnahmen dienen zur Eisbahnfinanzierung. Am Eröffnungstag wird nur 1 Euro Eintritt verlangt. Gewöhnlich zahlen Erwachsene 3,50 Euro (ermäßigt 2,50 Euro) und Jugendliche 1,50 Euro.

Geöffnet ist die Zirndorfer Eislaufbahn täglich von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Letzter Einlass ist um 18 Uhr. Auch in Zirndorf werden Schlittschuhe und Laufhilfen ausgeliehen: für jeweils 4 Euro. Und für 6 Euro kann man Schlittschuhkufen schleifen lassen. Bis Februar steht die Eislaufbahn am Bibertbad zur Verfügung. Temperaturen bis zu 15 Grad können ihr nichts anhaben. Nur auf Dauerregen reagiert sie allergisch. Sogar bis zu 40 Grad verkraftet die Ice-Free-Arena des TV Fürth 1860.

