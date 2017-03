Drama in Fürth: Kind bei Sturz lebensgefährlich verletzt

FÜRTH - Tragisches Unglück in Fürth: Beim Spielen auf einem Hallendach ist am Samstagnachmittag ein 13-Jähriger durch ein sogenanntes Oberlicht gebrochen und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Er schwebt in Lebensgefahr.

Auf einem Firmengelände Am Weidiggraben kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unglück. Foto: ToMa



Gegen 17 Uhr kam es auf dem Firmengelände Am Weidiggraben im Südosten Fürths zu dem Unfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hielten sich mindestens zwei Kinder auf dem Hallendach auf, als eines von ihnen, ein 13-jähriger Junge, durch ein Oberlicht (ein Dachfenster aus Kunststoff) geschätzt 5,50 Meter in die Tiefe stürzte.

Der Junge blieb schwerverletzt und bewusstlos auf dem Hallenboden liegen. Die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Fürth unterstützte den Notarzt vor Ort nach Kräften. Wie genau es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei eilte zum Unfallort und hat die Ermittlungen übernommen.

