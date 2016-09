Drama in Siegelsdorf: Frau von Zug erfasst und getötet

FÜRTH - Am Bahnhof in Siegelsdorf (Landkreis Fürth) ist am Samstagmorgen eine Frau von einem Güterzug überrollt und getötet worden. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus. Die Strecke Nürnberg-Würzburg war stundenlang gesperrt.

Hier fiel am Samstagmorgen eine Frau ins Gleisbett und wurde von einem Güterzug überrollt. © NEWS5 / Bauer



Für eine Frau mittleren Alters kam am Samstagmorgen jede Hilfe zu spät. Sie stürzte am Siegelsdorfer Bahnhof auf die Gleise, wurde von einem Güterzug überrollt und starb. Die Polizei geht von einem tragischen Unglücksfall aus. "Uns liegen keinerlei Hinweise auf einen Suizid vor", sagte ein Sprecher. Es gab mehrere Augenzeugen, die den Vorfall beobachteten.

Darunter soll auch ein Ehepaar gewesen sein, das die Frau offenbar noch aus dem Gleisbett ziehen wollte und dann mitansehen musste, wie sie von dem Zug erfasst wurde. Die Frau soll laut Zeugen getorkelt und dann hingefallen sein.

Nähere Informationen wollte die Polizei zunächst nicht bekannt geben. Der Bahnhof Siegelsdorf war bis kurz nach 12 Uhr komplett für den Zugverkehr gesperrt. Davon waren alle die Züge von Nürnberg nach Würzburg und zurück betroffen.

