Dramaturgie des Ausnahmezustands

Katja Gehrungs inszenierte Selbstbildnisse im Bistro Galerie fordern den Betrachter heraus - vor 1 Stunde

FÜRTH - "Verstörend" kann man Katja Gehrungs Fotokunst nennen, die noch den Sommer über im Bistro Galerie, Gustavstraße 14, ausgestellt ist. Trennung, Verlust, tiefer Schmerz: Das sind Themen und Aufträge der Künstlerin an sich selbst, die unter dem Titel "All by myself" gezeigt werden.

Die Roßtaler Fotokünstlerin — hier mit einer ihrer Selbstauslöser-Fotografien — inszeniert sich mit Vorliebe an ausgefallenen Orten wie diese alte Fabrikhalle. © Foto: Peter Budig



Katja Gehrung, Jahrgang 1969, aus Roßtal. 47 Jahre Leben lassen Raum, um allerhand erlebt zu haben. Man hört in sich hinein und spürt den Sound vergangener Krisen, nach­ schwingender Schmerzen: Tod der Großeltern, Trennung vom Partner… Der Sound spült "Liederfragmente", "Textzeilen" empor, die das Innere gespeichert hat und freigibt, um Gefühlen eine Klangfarbe zu geben. Solche hartnäckigen Liederinnerungen inspirieren die Fotokünstlerin, außergewöhnliche Orte zu finden, die als Bühne taugen, um "all den Wirrwarr meiner Seele zu entblößen" wie Wecker gesungen hat.

So entstanden Katja Gehrungs künstlerische Bildserien wie "Ich wollte noch so viel von Dir". "Ausgestellt" hat bei Katja Gehrung stets doppelte Bedeutung. Gezeigt, entblößt wird stets auch die Künstlerin selbst, eine distanzierte Frau, die in ihren Bildern von ihren Erinnerungen erzählt. Sie tut dies nicht ohne Humor, aber der Witz steht nicht im Vordergrund und ganz gewiss nicht jene Sehnsucht nach Harmonie oder Kitsch, die in Sonnenuntergänge oder wehende weiße Gewänder umgesetzt würde.

Auch um Erotik geht es nicht, obwohl Katja Gehrung eine austrainierte Sportlerin mit wilden braunen Locken eine attraktive Frau ist und viel Haut auf ihren Fotos zeigt. Verhüllt durch schrille Badekappen, große Brillen, Verborgen im Gegenlicht, verkrümmt in selbstumschlungener Pose, eingetaucht in einen riesigen roten Behälter, aus dem nur nackte Waden und rote Pumps herausschauen; inszeniert in verrotteten Fabrikhallen, auf abgeerntetem Acker, in den zerstörten Gewächshäusern einer Gärtnerei wird Katja Gehrung zum Träger universeller Ängste, Sehnsüchte und Hoffnungen – diese sichtlich verschleiert vom Pessimismus der Erfahrung.

Uralter Schmerz?

Am meisten wühlt jenes Foto auf, welches sie gekrümmt unter einer Fensterbank zeigt. Die Kapuze eines blauen Hoodies tief ins Gesicht gezogen, die Arme umschlingen die nackten Beine, das Fenster dieses Ruinenraums steht offen, schwer lehnt eine Eisenstange an der Wand – eine Frau, vollkommen versunken im uralten Schmerz?

Am Boden liegt "Scully", die hässliche nackte Puppe, die ganze Serien der Gehrungschen Fotokunst begleitet: "Sie steht für all die Leute, die auf Facebook ihre Kinder ausstellen. Ich verstehe nicht, wie man das tun kann, seine Kinder so zur Schau zu stellen", sinniert Gehrung, die schonungslose Schaustellerin ihrer selbst. Schon als Kind war Gehrung von der Fotografie besessen. Schwarzweißbilder, selbst entwickelt, waren ihre Leidenschaft – "ich war sehr unbeliebt in der Familie, weil ich dauernd das Bad besetzt habe". Abitur, die duale Ausbildung zur Betriebswirtin, eine freiwillig abgebrochene, steile Karriere im Handel, Familie, zwei Söhne, alleinerziehende Jahre, Leistungsausdauersport, berufliche Selbstständigkeit als Energieberaterin – erst im Jahr 2014 beginnt sie wieder mit der Kunst-Fotografie.

Mit scharfem Blick fährt sie durch die Welt, den Kofferraum voller seltsamer Requisiten: Schuhe, Koffer, Tische. Dann muss es schnell gehen. Stativ aufgestellt, Zeug arrangiert und sich selbst ins oft düstere Bühnenbild arrangiert. "Ich mache wenige Aufnahmen und meistens ist es eines der ersten Fotos, das mir am besten gefällt", beschreibt sie ihre Arbeit mit der Fernauslöse.

Praktisch sofort erhält sie öffentliche Aufmerksamkeit. Rasend schnell vollzieht sich der Wandel zur anerkannten Künstlerin. Etliche Ausstellungen folgen. "All by myself" hat sie die Fotoreihe im Bistro überschrieben, die mehrere Serien ihres Schaffens zeigt. Der Songtext von Eric Carmen beginnt in der Jugend, wo das Leben, die Liebe leicht fällt. Doch später ("Hard to be sure, Some times I feel so insecure, And love so distant and obscure, Remains the cure) – trotz und wegen der Erfahrungen, wird alles unsicher, vage, die Liebe selbst ein Geheimnis…

PETER BUDIG