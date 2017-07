Fürth feiert vom 7. bis 9. Juli: Erste Impressionen vom Fürth Festival und dem legendärem Gnadenlos Grand Prix gibt es hier. Weiter geht's am Samstag und Sonntag mit einem umfangreichen Programm.

Ein Feuerwehreinsatz in der Erlanger Straße sorgte am Freitagnachmittag für ein Verkehrschaos in Fürth. Aus einer Wohnung qualmte es beachtlich, der Einsatz stellte sich aber schnell als harmlos heraus. Verletzt wurde niemand.