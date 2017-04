Etwa 50 Breakdancer zeigten beim Wettbewerb "The Art of Breakin'" in der Elan-Halle ihr tänzerisches Können. Klar wurde dabei auch: Der Sport ist eine Ausdrucksform, die verbindet.

Die Kirche muss blitzen und blinken, bevor der Festgottesdienst gefeiert werden kann. Vielerorts auf dem Land ist es Tradition, dass die Konfirmanden zum Staubwedel greifen - so auch in St. Veit in Kirchfembach. Zusammen mit ihren Müttern machten sich die Jugendlichen an die Arbeit.