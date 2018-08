Dreiste Diebe klauen antike Bibel aus Zirndorfer Kirche

ZIRNDORF - Dreister geht es wohl kaum: Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in der St.-Rochus-Kirche in Zirndorf zugeschlagen. Die Diebe klauten eine historische Altarbibel, deren ideeller Wert unschätzbar hoch ist.

Diese historische Bibel wurde am Wochenende aus der Zirndorfer St.-Rochus-Kirche gestohlen. Foto: Polizei Mittelfranken



Laut Angaben der Polizei stammt die Bibel aus der ersten Hälte des 21. Jahrhunderts, der Sachwert liegt bei einigen Hundert Euro. "Der ideelle Wert ist nicht zu bezeichnen", erklärt die Polizei weiter.

Das Buch ist am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 16 Uhr und Sonntag, 9 Uhr, verschwunden. In diesem Zeitraum fanden in der St.-Rochus-Kirche in Zirndorf Turmbegehungen statt. Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Tätern, die die historische Bibel eingesteckt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können oder denen verdächtige Personen, insbesondere während der Turmbegehungen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 091121123333 in Verbindung zu setzen.

