Drittes Fürther Bürgeramt geht im Januar an den Start

Im Rathaus wird eine zusätzliche Dienststelle eingerichtet - vor 1 Stunde

FÜRTH - Neues Jahr, neues Glück: Die Stadt reagiert endlich auf die teils unhaltbaren Zustände für Kunden in den bestehenden Bürgerämtern Süd und Nord. In Kürze gibt es zusätzlich ein Bürgeramt Mitte, das Passangelegenheiten erledigt.

Im Fürther Rathaus wird am 2. Januar 2019 eine dritte Dienststelle des Bürgeramtes eröffnet. © Hans-Joachim Winckler



Im Fürther Rathaus wird am 2. Januar 2019 eine dritte Dienststelle des Bürgeramtes eröffnet. Foto: Hans-Joachim Winckler



Wie es in einer Mitteilung der kommunalen Pressestelle heißt, wird es ab dem 2. Januar im Rathaus zur Verfügung stehen. Zwei Kräfte, die man aus der Bürgerinformation abzieht, sollen hier ihren Dienst verrichten. Zu erreichen ist die neue Behörde über den Eingang in der Königstraße und zu finden direkt neben der Bürgerinformation im Erdgeschoss.

Hier können die Fürther Personalausweise und Reisepässe beantragen und abholen – allerdings nur, darauf weist die Stadt ausdrücklich hin, wenn sie vorher einen Termin vereinbart haben. Bereits jetzt ist das unter der Rufnummer 9 74 23 90 möglich.

Wie ausführlich berichtet, hatte das oft stundenlange Warten vor allem im Ämtergebäude Süd in der Schwabacher Straße für reichlich Ärger bei den Betroffenen gesorgt. Immer wieder musste die Aufrufanlage, an der Besucher eine Nummer ziehen müssen, bereits früh am Tag abgeschaltet werde, weil nichts mehr ging.

Eine Dokumentation in Zahlen, angefordert von den Grünen, hatte unlängst für großes Hallo unter den Lokalpolitikern gesorgt. Grund für die Misere sind nach Angaben der Stadt eklatante Personalengpässe und zunehmend "komplexere Arbeitsvorgänge", die mehr Zeit erfordern.

Das neue Bürgeramt Mitte allein wird die Missstände freilich nicht aus der Welt schaffen können. Deshalb hat die Kommune angekündigt, demnächst das Bürgeramt Süd um zwei Stellen (und zwei Schalter) aufzustocken, das Bürgeramt Nord in Stadeln soll sogar vier neue Kräfte bekommen.

Dort werden außerdem die Öffnungszeiten von zwei Tagen auf die ganze Woche ausgedehnt, die Räumlichkeiten der früheren Volksbücherei in der Stadelner Hauptstraße erheblich um- und ausgebaut. Der Nachteil: Letzteres macht eine Schließung der Nord-Behörde zwischen Mitte 2019 und dem Herbst nötig.

Wolfgang Händel