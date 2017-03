Drogentoter in der Fürther Südstadt

42-Jähriger starb an einer Überdosis - vor 16 Minuten

FÜRTH - Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist bereits am Dienstag in der Südstadt ein 42-Jähriger an einer Überdosis Rauschgift gestorben.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Foto: Kronau



Der Mann wurde am Nachmittag leblos und mit frischen Einstichstellen in seiner Wohnung gefunden. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht. Ein von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth in Auftrag gegebenes chemisch-toxikologisches Gutachten soll nun klären, an welchen Drogen der Mann letztlich verstorben ist.