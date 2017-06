Drogentoter in Fürth: 36-Jähriger stirbt an Überdosis

Mann war den Behörden bereits als Drogenkonsument bekannt - vor 56 Minuten

FÜRTH - Grausiger Fund in Fürth: Am Montag ist ein 36-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Der Mann war als langjähriger Drogenkonsument bekannt - ersten Erkenntnissen zufolge starb er an einer Überdosis.

Die Polizei fand in der Nähe des Mannes "drogentypische Utensilien" und geht aufgrund der Vorgeschichte des 36-Jährigen davon aus, dass er infolge einer Überdosierung starb. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete ein chemisch-toxikologisches Gutachten an, um die genaue Todesursache zu klären.

Erst am Sonntag starb ein Mann vermutlich an den Folgen einer Überdosis am Nürnberger Busbahnhof: Der 39-Jährige wurde leblos auf der Toilette aufgefunden, die eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

ama