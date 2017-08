Drogentoter in Hardhöhe: Mann stirbt an Überdosis

Angehöriger verständigte noch den Rettungsdienst - vor 52 Minuten

FÜRTH - Bereits vergangene Woche ist im Fürther Stadtteil Hardhöhe ein 50-jähriger Mann an einer Überdosis gestorben. Der Mann war der Polizei als Drogenkonsument bekannt, ein Gutachten soll nun klären, woran er starb.

Ein Angehöriger fand den 50-Jährigen leblos in dessen Wochnung, der eingetroffene Rettungsdienst reanimierte den Mann und brachte ihn in eine Klinik. Der polizeibekannte Drogenkonsument starb allerdings noch in der selben Nacht.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete eine Obduktion und ein chemisch-toxikologisches Gutachten an, um zu klären, an welcher Art von Drogen der 50-Jährige starb.

