"DSDS"-Casting: Fürth sucht Deutschlands neuen Superstar

Jeder zwischen 16 und 30 darf kommen - Drei Lieder sollen vorbereitet werden - vor 43 Minuten

FÜRTH - Auf der großen Bühne stehen und in Afrika vor Nilpferden singen? Sollte es Leute in Franken geben, die diese beiden Träume haben, macht RTL sie nicht nur möglich, sondern kombiniert sie sogar. Denn der Sender sucht auch dieses Jahr wieder nach Deutschlands "Superstar".

RTL hofft auf viele fränkische Gesangstalente, die am Mittwoch zum Casting am Paradiesbrunnen kommen. © Hans-Joachim Winckler



Zum inzwischen 16. Mal haben die Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Möglichkeit, die Jury rund um Musikgiganten Dieter Bohlen von ihren Gesangskünsten zu überzeugen. Bevor es jedoch soweit ist, müssen sie mehrere Casting-Runden bestehen. Erst danach geht es vor die Kameras und Bohlen - und im besten Falle weiter in den "Recalls".

Um den Nachwuchs-Sängern das zu ermöglichen, fahren insgesamt vier Trucks mit mobilen Studios einen Monat lang von Stadt zu Stadt – und stoppen dabei auch in Fürth.

Gesucht sind TV-affine Menschen mit "Mut, Stimme, Ausstrahlung und Entertainer-Qualitäten", wie der Sender beim Casting-Aufruf schreibt. Bewerber können ohne Voranmeldung zum offenen Casting kommen, müssen dabei aber zwischen 16 und 30 Jahren alt sein. Es ist vor Ort dann nicht mehr mehr zu tun als den Castingbogen zu unterschreiben und den Personalausweis vorzulegen.

Regelungen für Teilnehmer

"Minderjährige müssen eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten mitbringen", erinnert der Sender. Außerdem sollten die Bewerber insgesamt drei Songs vorbereiten. Falls sich jemand auf einem eigenen Instrument begleiten möchte, ist auch das im DSDS-Truck gestattet. Beim Genre ist der Sender nicht wählerisch: Hier gibt es keine Einschränkungen.

Das Gesangs-Spektakel beginnt am 5. September in der Dr. Max Grundig Anlage in Fürth (Kleine Freiheit) und dauert von 14 bis 20 Uhr. Dort fand das Casting bereits in den letzten beiden Jahren statt - die Besucherzahlen hielten sich aber 2017 ziemlich in Grenzen, trotz der groß angekündigten Jubiläumsstaffel.

