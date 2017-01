Dubiose Bierleiche

Fulminante Persiflage „Tarte d’ Ort“ im Babylon - vor 27 Minuten

FÜRTH - „Heiner, da liegt einer!“ – „Jaa, das kommt vor. Willste n’ Bier?“ – Vergesst den Franken-Tatort im Fernsehen, im Babylon-Keller läuft der ultimative Fürth-Tatort. Nein, kein Daadord, sondern ein „Tarte d’ Ort“, eine gnadenlose Persiflage des Bamberger Improvisationstheaters Ernst von Leben.

Kommissarin Olga Seehafer und Pathologe Thomas Paulmann kalauern zu Gitarrenklängen von Florian Berndt über die Todesumstände von Felix Forsbach. © Foto: Markus Kohler



Kommissarin Olga Seehafer und Pathologe Thomas Paulmann kalauern zu Gitarrenklängen von Florian Berndt über die Todesumstände von Felix Forsbach. Foto: Foto: Markus Kohler



Dieses humorige Ensemble hatte vor bald zwei Jahren Fürth mit seiner Lindenstraßen-Paraphrase „Gustavstraße“ schon einmal beglückt. Nun also steht ein Krimi an mit Mord und Totschlag, Intrigen, erotischen Verirrungen, unvermeidlichem Sozialtouch und menschlichen Abgründen.

Das Rezept ist aus der „Gustavstraße“ erprobt und bewährt sich auch hier. Die drei Schauspieler Olga Seehafer, Felix Forsbach und Thomas Paulmann schlüpfen in mehrere Rollen; dazu entlockt Florian Berndt seiner Gitarre nervenzerrende Töne. Keine Szene dauert länger als fünf Minuten, rasante Szenenwechsel garantieren Unvorhersehbarkeit, und für sachdienliche Hinweise aus dem Publikum ist das Ensemble höchst dankbar.

Also, der Bobbele findet eine Leiche auf dem Klo einer Absturzkneipe, und ist darob so geschockt, dass er sich auf Anraten des Wirts sinnlos besäuft. Nachher ist die Leiche weg, taucht aber in einem Bierfass in der Regnitz dümpelnd wieder auf. Die Kommissarin Agnes Reim kämpft nicht nur mit ihren persönlichen Problemen, sondern mit den Tatverdächtigen: einem homoerotischen Weinhändler mit einer beachtlichen Korkensammlung, dem Pressesprecher des Stadttheaters, dessen Auseinandersetzungen mit intriganten Mimen einen zweiten Mord befürchten lassen, sowie mit Tante Erna, einer dubiosen Person.

Ein toller Hund

Olga Seehafer brilliert sowohl als Dummchen mit Knarre als auch als intrigante Zicke Priscilla und macht sogar als Hund, der die Leiche im Fass findet, eine tolle Figur. Thomas Paulmann überzeugt als Pathologe wie als Pressesprecher oder als schlichtes Gemüt. Und Felix Forsbach ist ein herrlich fieser Verdächtiger, der sämtliche Rollen unter Generalverdacht stellt.

Doch das Schönste an diesem „Tarte d’ Ort“ ist seine Spontaneität, seine Unvorhersehbarkeit, seine gewaltigen Sprünge zwischen Räumen und Situationen sowie die Sprüche und Charakteristika der handelnden Personen, die auf Stichworte aus dem Publikum hin blitzschnell aufgenommen und in den Handlungsfluss integriert werden. So kommt ein höchst vergnüglicher, kurzweiliger und Lachkrämpfe garantierender Tatort zustande.

Neue Mordfälle gibt es am 8. Februar und am 9. März, jeweils 20.15 Uhr, im Keller des Babylon-Kinos zu klären.

REINHARD KALB