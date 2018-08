Am Samstag lief im Cineplex Fürth die Frankenkomödie "Sauerkraut Koma" - an diesem Tag mit einem kleinen Special: Buchautorin Rita Falk und Hauptdarsteller Sebastian Bezzel statteten dem Kino einen Besuch ab. Dabei konnten sich die Fans der Kultkrimi-Reihe Autogramme abholen und sich mit den beiden ablichten lassen.

Ein Unfall forderte am Samstagnachmittag in Fürth zwei Verletzte. Ein Golf stieß in der Nähe der Alten Veste mit einem Transporter zusammen, beide Autos wurden beschädigt.