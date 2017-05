Am Mittwochabend rückte die Polizei zu einer Wohnungsdurchsuchung in die Nürnberger Straße aus. Damit die Beamten überhaupt in das Innere der Wohnung gelangen konnten, musste ihnen die Feuerwehr die Türe öffnen. Warum die Durchsuchung stattfand, wollte die Polizei aus Ermittlungsgründen noch nicht sagen. Zu dem bundesweiten Antiterroreinsatz, der am Mittwoch startete, gibt es laut Polizei jedoch keinen Zusammenhang. © NEWS5