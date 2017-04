Düsterer Lebensstrom: "Mystika" im Stadttheater Fürth uraufgeführt

Trimediales Projekt des unterfränkischen Komponisten Hubert Hoche stellt Sinn-Fragen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Das Leben, das sich auf der Bühne des Stadttheaters zur Musik des 1966 geborenen Komponisten Hubert Hoche entfaltet, ist ein düsterer Strom verstörender (Klang-)Bilder und widersprüchlicher Impulse. Als "tri-mediales Projekt" bezeichnet sich "Mystika", ein Lebensweg, gefasst in die Musik Hoches, in die Choreografie von Kristy-Ann Butry und Tatiana Diara sowie in die Bilder von Khoa Doan. In Fürth war nun die Uraufführung zu erleben.

Nichts als Stress von der Wiege bis zur Bahre: Von der Kraft des Eros und der Macht des Unbewussten erzählt Hubert Hoches Musik-Tanz-Bild-Projekt, das in Fürth erstmals auf einer Bühne zu erleben war. © Foto: Martin Bartmann



Nichts als Stress von der Wiege bis zur Bahre: Von der Kraft des Eros und der Macht des Unbewussten erzählt Hubert Hoches Musik-Tanz-Bild-Projekt, das in Fürth erstmals auf einer Bühne zu erleben war. Foto: Foto: Martin Bartmann



Über 20 Jahre lang beschäftigte sich Hubert Hoche, der in Helmstadt im Landkreis Würzburg lebt, mit der Musik zu "Mystika". Ursprünglich bestand sie aus einer Reihe von Instrumentalstücken. Jetzt sind die sieben Teile zu einem homogenen Ganzen verbunden, das die Stationen eines Lebens von der Zeugung bis zum "Entschweben der Seele" nachzeichnet. Sterne sind auf der Leinwand hinter der Bühne zu sehen, dann eine Berglandschaft, vor der sich Tänzer, die sich zunächst kriechend und kauernd über den Boden bewegen, einander langsam näherkommen.

Dann jagen die Töne aus dem Orchestergraben, wo das Bayerische Polizeiorchester unter der Leitung von Johann Mösenbichler spielt, einem ekstatischen Höhepunkt entgegen, wenden die beiden dunkel gekleideten Tänzer abrupt die Köpfe zu der hell gekleideten Gestalt, die im Hintergrund wartet: Ein neues Leben ist gezeugt und geboren. Beide beschirmen das Kind und erscheinen doch als seine Gefangenen, bis es sie von sich stößt, um alleine seinen Weg zu gehen.

Es ist faszinierende Tanzkunst, die hier zu sehen ist, mit mehr als einem Schuss Akrobatik darin — faszinierend und befremdlich zugleich. Eckige Bewegungen und scheinbar knochenlose Posen wechseln sich ab, die Tänzer winden sich schlangengleich, zucken wie ferngesteuerte Maschinen zu einer Musik, die mal groß und laut, mal leise und langsam ist, aber kaum je den Grundton einer gewissen Düsternis oder Dramatik verliert.

Im Verbund mit den Visual Arts des Videokünstlers Khoa Doan entstehen surreale Bildwelten: Rasend schnell wechseln Bilder auf der Leinwand, Ausschnitte aus Anime-Filmen, zärtliche Berührungen, marschierende Soldaten, alptraumhafte Szenen, große Kulissen. Die gesichtslos wirkenden Tänzer mit ihren transparenten Strumpfmasken über dem Kopf verstärken die Unwirklichkeit, aber auch die Düsterkeit dieser archetypischen Lebensvision, die von Trieben, von der Kraft von Eros und Thanatos und der Macht des Unbewussten spricht.

Trost und Hoffnung scheinen nur selten auf, selbst in den Szenen, in denen es um Liebe und Liebesvereinigung geht — nackte Körper winden sich umeinander, ziehen einander an und stoßen einander zurück, aber dem Augenblick der größten Intimität folgt immer wieder die Leere. Am Ende steht der Todesengel, der seine Arme erhebt und damit einen Schlussstrich unter das im letzten Teil von Erinnerungen und Déjà vus geprägte Leben zieht. Frenetischer Beifall für Tänzer, Musiker und den Komponisten.

SIGRUN ARENZ