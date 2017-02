Dutzende Vermummte überfallen Kleeblatt-Fans in Fürth

Unbekannte versuchten, weiß-grünen Fanpullover zu rauben - vor 1 Stunde

FÜRTH - In der Fürther Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen eine zehnköpfige Gruppe von Vermummten angegriffen worden. Dabei kamen auch Stöcke zum Einsatz. Ermittelt wird nun auch in Richtung Ultra-Szene. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Hässliche Szenen haben sich in der Nacht zum Sonntag vor dem Rathaus abgespielt. Schnell kam bei Fußballfans der Verdacht auf, dass - eine Woche vor dem Derby - Nürnberger Ultras eine Gruppe von Fürthern angegriffen haben.

Klar ist laut Polizei bisher: Eine Reihe junger Erwachsener - zehn Personen im Alter von 26 bis 35 Jahren - hielt sich vor dem Fürther Rathaus in der Königstraße auf, als sie gegen 2.30 Uhr von einer größeren Gruppe offenbar unvermittelt attackiert wurden. Ein Streit sei bisherigen Erkenntnissen nicht vorausgegangen, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Zur Größe der angreifenden Gruppe gibt es noch keine verlässlichen Angaben, die Polizei spricht von "20 bis 50" Menschen, die aus der Mohrenstraße kamen, zum Teil vermummt waren und Stöcke dabei hatten. Sie sollen "wahllos" auf die jungen Leute vor dem Rathaus eingeschlagen haben.

Dabei versuchten sie auch, den weiß-grünen Fanpullover eines 28-Jährigen zu rauben, und traten mit Füßen auf ihn ein. Es gelang ihnen allerdings nicht, dem Mann den Pullover wegzunehmen. Schließlich flüchteten sie in wieder in Richtung Mohrenstraße.

Bei der Opfer-Gruppe soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht um Anhänger aus der organisierten Fanszene handeln. Auch gebe es keinen Hinweis darauf, dass sich hier zwei Gruppen zur gewalttätigen Auseinandersetzung verabredet hätten, so der Polizeisprecher. Im Fall der Angreifer laufen die Ermittlungen allerdings durchaus auch in Richtung Ultra-Szene.

Drei der Freunde vor dem Rathaus wurden durch die Schläge leicht verletzt und mussten vor Ort ambulant medizinisch versorgt werden.

Bei ihrer Fahndung fand die Polizei einen Pkw mit vier Personen. Die Insassen des Fahrzeugs (zwei 19-Jährige, ein 21-Jähriger und ein 24-Jähriger) hatten Sturmhauben und Handschuhe dabei. Das Quartett wurde vorläufig festgenommen. Einer von ihnen wohnt in Nürnberg, die drei anderen kommen aus der Region.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und versuchten Raubes. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Bereits am Freitagabend war ein Mann mit Fürther Fanschal am Nürnberger Hauptbahnhof von Unbekannten angegriffen worden.

