"Ehrenfeld ist überall": Jan Böhmermann kommt nach Fürth

Satiriker will in der Kleeblatt-Stadt "Wunden heilen und Brücken bauen" - vor 18 Minuten

FÜRTH - Vielleicht ist es eine Ehre oder vielleicht doch eher eine vergiftete Praline, man weiß nie bei Jan Böhmermann: Mit "Ehrenfeld ist überall" geht der "Neo Magazin Royale"-Satiriker derzeit auf Tour und schaut am 4. Februar auch in der Kleeblatt-Stadt vorbei.

Zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld gibt sich der Satiriker Jan Böhmermann im Februar auch in Fürth die Ehre. © fn/Foto: Agentur 190a



Durch die "13 besten Städte Deutschlands, Österreichs und der Schweiz" führt die Tour, die der "Neo Magazin Royale"-Satiriker und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld - ein weniger royales Kölner Stadtviertel - unternehmen. Am Dienstag war in der Domstadt der erste der 2019er-Termine, und am 4. Februar (20 Uhr) führt der ironiegetränkte Weg in die (unbestuhlte) Fürther Stadthalle.

Zum Besten geben sie mit ihrem Programm "Ehrenfeld ist überall" die Hits aus der Late-Night-Show, der das Orchester seit 2016 musikalisches Geleit gibt - so etwa "Ich hab Polizei", "Recht kommt" oder "Be Deutsch". "Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld und ich möchten mit unserer großen Tour 2019 versöhnen, Wunden heilen und Brücken bauen," schwärmt Jan Böhmermann. "Wir holen die Menschen da ab, wo sie sind, fahren sie einen Abend lang durch die Gegend und lassen sie völlig verwirrt, erschöpft, aber glücklich da wieder raus, wo wir sie abgeholt haben."

Karten gibt es in der FN-Geschäftsstelle (Schwabacher Straße 106, Tel. 2 16 27 77).

