Ein kleiner Graf: Stammhalter von Faber-Castell getauft

Leon­hard Alexander Anton-Wolfgang bei Feier in Steiner Schloss im Mittelpunkt - vor 28 Minuten

STEIN - Kaum auf der Welt, hatte der kleine Leon­hard Alexander Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell schon alle Herzen im Sturm erobert. Nun wurde der Sohn von Charles Graf von Faber-Castell und Melissa Gräfin von Faber-Castell am Sonntag in Stein getauft.

Der kleine Leon­hard Alexander Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell auf den Armen seines Vaters Charles Graf von Faber-Castell. Dahinter seine Mutter Melissa Gräfin von Faber-Castell. © Juergen Friedrich



Der kleine Leon­hard Alexander Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell auf den Armen seines Vaters Charles Graf von Faber-Castell. Dahinter seine Mutter Melissa Gräfin von Faber-Castell. Foto: Juergen Friedrich



In der Tauf­predigt in der Martin-Luther-Kir­che betonten Pfarrer Hans-Joachim Ackermann und Pfarrer Tobias Wittenberg: "Hin und wieder ist es vielleicht wichtig, dass ihm jemand sagt: Habe keine Angst davor, einen großen Namen zu haben. Aber bejubele ihn auch nicht. Lass deinen Namen dich daran erinnern, dass wir eine Familie sind, dass du ein Teil einer Familie bist." Der kleine Leo ist der erste männliche Vertreter der 10. Gene­ration und somit Stammhalter des Hau­ses Faber-Castell.

Was wünscht sich Charles Graf von Faber-Castell für den Lebensweg seines Sohnes? Der Vater gab sich gelassen: "Erst muss er mal lernen, auf eigenen Füßen zu stehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Wichtig ist, dass er glücklich ist, egal wie seine Zukunft aussehen wird." Unabhängig­keit und Selbstständigkeit seien wich­tige Voraussetzungen für ein erfülltes Leben seines Kindes. So seien auch er und seine Geschwister erzogen worden.

Nicht nur privat läuft es beim Steiner Adel prächtig. Ende August wurde bekannt: So gut wie 2015/2016 liefen die Geschäfte beim Schreibwarenhersteller Faber-Castell noch nie: Das Geschäftsjahr ging mit 631 Millionen Euro Rekordumsatz (plus zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr) auf Konzernebene als "Best year ever" in die Unternehmensgeschichte ein.

Rückblick auf die Traumhochzeit im Mai 2012:

Jürgen Friedrich, sh