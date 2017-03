Harald Krammer hält die Stellung in Fürths letzter Videothek. Auf 350 Quadratmetern gibt es an der Schwabacher Straße 8000 DVDs und Blu-Rays im Angebot. Die Stammkunden halten den Laden derzeit noch am Laufen und schätzen das Filmwissen und die liebevolle Auswahl des 53-Jährigen. © Hans-Joachim Winckler