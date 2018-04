Immenser Stau auf der Südwesttangente: Nach dem Lkw-Unfall auf Höhe der Main-Donau-Brücke am Donnerstagmittag flossen fast 700 Liter Treibstoff auf die Fahrbahn - ein Teil davon auch in den Kanal. Die Feuerwehr versucht mit speziellen Fließmatten den Treibstoff aufzusaugen. Die Südwesttangente ist bis zum Abend gesperrt.

Der Motorraum ist komplett zerstört, auch sonst ist das Auto ein Totalschaden: Auf der A73 in der Nähe der Ausfahrt Steinach brannte am Montagnachmittag ein Auto völlig aus. Verletzt wurde niemand, doch die Polizei hatte mit mehreren Gaffern zu kämpfen.

Nachdem ein Autofahrer mit seinem Mercedes am frühen Sonntagmorgen in eine Baustelle gerauscht war, musste die Fürther Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrücken. Der Grund: Der Mercedes hatte einen Lastenaufzug beschädigt, der daraufhin unter Spannung stand. Die Feuerwehr musste den Aufzug und ein Baugerüst abbauen, was einige Zeit in Anspruch nahm.