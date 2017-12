Ein lustiges Stück Heimat in den Malzböden

FÜRTH - Wenn jetzt einer fragen sollte, wie sich nach dem "Ganz nebenbei"-Glossenabend in der Vorwoche die zweite Kulturveranstaltung in der neuen FN-Geschäftsstelle angelassen hat, wie der Abend verlief, wie gut Jürgen Leuchauer war und wie hoch der Spaßfaktor, so kommt als Antwort wirklich nur die Wendung "Bassd scho" in Betracht.

Wie sich der Franke ausdrückt, weiß Jürgen Leuchauer ziemlich genau — und wenn mal nicht, dann halfen ihm die Zuhörer im voll besetzten Saal auf die Sprünge. © Foto: Ulrich Schuster



Was für den Fremden, den Preußen, den Uneingeweihten nach allenfalls lauwarmer Zustimmung klingt, ist für den Franken bekanntlich Lob genug, eine Universalphrase, die ganze Reden geschwätzigerer Zeitgenossen ersetzen kann. Der Franke weiß das natürlich, aber weil es immer wieder schön ist, Dinge zu hören, über die es keinen Zweifel geben kann und die einen in der eigenen Identität bestärken, sind jede Menge Zuhörer in den Malzböden-Saal gekommen, um Jürgen Leuchauer, Kabarettist, Musiker und Mundartautor aus Nürnberg, aus seinem Buch "Gäih weider — hogg di her!" vorlesen zu hören.

Der kleine Band zeigt eine Sprechblase in den Farben des fränkischen Rechens und beschäftigt sich in Kurzkapiteln mit verschiedenen Aspekten der fränkischen Mundart — und der fränkischen Mentalität, lässt sich doch das eine vom anderen kaum trennen. Dialekt, erklärt Leuchauer, ist ein Stück Heimat, und zwar ein durchaus bedrohtes Stück Heimat.

In seinem Buch spürt der 1948 geborene Autor den Besonderheiten der fränkischen Ausdrucksweise nach. Dass er wie Martin Luther dabei den Leuten aufs Maul geschaut hat, merkt man an den vielen kleinen Anekdoten von Stammtischen, Marktfrauen und Dullnraamern, die sich darum streiten, wer zuerst arbeiten muss. Die Zuhörer sind an diesem Abend aktiv dabei, flüstern Worte und Wendungen, bevor Leuchauer sie erwähnt, und korrigieren schon mal eine nicht ganz exakt erinnerte Formulierung.

Nachdem sich der Nürnberger schon beim Fürther Publikum beliebt gemacht hat, indem er die Michaelis-Kärwa als schönste Straßenkirchweih überhaupt rühmt, braucht’s ein anderes Feindbild — so muss denn immer wieder "der Breiß" herhalten als Gegenbeispiel des arroganten Schwätzers, der mit der derben Eleganz eines fränkischen "Bassd scho" einfach nicht mithalten kann. Aber dazu kommen auch noch ernsthafte Überlegungen über die Natur des fränkischen Idioms, über die Herkunft von Wörtern wie dem typischen "fei" und sogar über die grammatikalischen Eigenheiten des fränkischen "dou".

Eine kleine Ironie ist, dass die Empfänger dieser fränkischen Dialektkunde genau jene sind, die ohnehin schon einen Bezug dazu haben. Verwunderlich ist es gleichwohl nicht, denn die Vergewisserung über die sprachlichen Wurzeln ist in erster Linie identitätsstiftend.

