Ein Netz für Fürther Bürger

Die Stadt stellt Kontaktbörsen auf die Beine - vor 22 Minuten

FÜRTH - Den sozialen Zusammenhalt will die Stadt nicht dem Zufall überlassen. Deshalb knüpft sie nun zusammen mit freien Trägern und Ehrenamtlichen aus der Flüchtlingsarbeit in Quartieren mit besonders hohem Migrantenanteil sogenannte koordinierte Stadtteilnetzwerke.

Die Hardhöhe gehört zu den vier ausgewählten Stadtteilen. Sie verfügt bereits über gute Angebote für bürgerschaftliches Engagement. Die sollen verstetigt und weiter ausgebaut werden. © Foto: Anestis Aslanidis



Menschen unterschiedlicher Herkunft und Stellung durch Veranstaltungen und Projekte zusammenzuführen, Vorurteile zu überwinden und soziale Kompetenz zu stärken, dieses Ziel soll mit systematischer Kooperation erreicht werden. Den Anstoß dafür gab insbesondere der Wunsch nach besserer Integration von Flüchtlingen in die Stadtgesellschaft. Der jetzt vom Stadtrat beschlossene Aufbau von Netzwerken ist kein Schnellschuss, sondern von langer Hand vorbereitet.

Der Anstoß wurde schon im Frühjahr bei der ersten städtischen Projektbörse des Netzwerks Migration und im Jugendausschuss gegeben. Konkrete Formen nahm die Idee von Sozialreferentin Elisabeth Reichert Ende September bei einer Fachtagung mit über 80 potentiellen Partnern und Akteuren an. Hier wurde deutlich, dass die angestrebte Vernetzung mit breiter Unterstützung rechnen kann.

Beratung vor Ort

Reichert will zum einen kommunale Beratungsangebote – etwa durch die Erziehungs- und Familienstelle sowie die Senioren- und Behindertenbeauftragten – in die Stadtteile bringen, zum anderen dort vorhandene Angebote wie das "Geh hin"-Projekt auf der Hardhöhe langfristig verstetigen. Dort wird zum Beispiel dienstags im Gemeindehaus gemeinsam gekocht und getafelt. Mit dabei ist eine Sozialpädagogin, die bei persönlichen Problemen, etwa mit Ämtern, vermittelt. Die Fürther Tafel, eine Fahrradwerkstatt sowie ein mobiler Kleiderladen gehören zu den Netzwerk-Angeboten.

Starten soll das Projekt zunächst auf der Hardhöhe, in der Südstadt und in der Innenstadt — in Quartieren also mit relativ hohem Anteil an Mietwohnungen und einkommensschwacher Bevölkerung. Nach der Fertigstellung des Generationenwohnprojekts "Spiegelfabrik" zwischen Lange Straße und Dr.-Mack Straße ist ein weiteres Netzwerk in der Oststadt geplant. Zum Nulltarif gibt es das Angebot zum Miteinander natürlich nicht. Rund 160 000 Euro im Jahr will die Kommune dafür aufwenden. Allerdings hofft man auch auf Spenden. 55 000 Euro sind bereits von einer privaten Familienstiftung eingegangen.

Zunächst fünf Jahre

Koordiniert werden soll jedes Netzwerk von einer Halbtagskraft mit einem Jahresbudget von jeweils 30 000 Euro. Zusätzlich gibt es ein Aktionsbudget von 2000 Euro. Um sicher zu gehen, dass die Arbeit nicht aus dem Ruder läuft, soll nach vier Jahren Bilanz gezogen werden. Die Verträge mit den Partnern der Netzwerkarbeit sind zunächst auf fünf Jahre befristet.

Für jeden Stadtteil sollen spezifische Arbeitsziele, Inhalte und Formen der Netzwerke entwickelt werden. Um die Arbeit effizient zu machen und Synergieeffekte nutzen zu können, gibt es aber auch Gemeinsamkeit. Das betrifft die Grundstruktur der Arbeit, das professionelle Management durch Stadtteilkoordinatoren, die Kooperation zwischen den Netzwerksträgern und die Verknüpfung mit der Kommune. In einem übergeordneten Abstimmungskreis trifft sich regelmäßig die Führungsebene zum Erfahrungsaustausch.

Alle Fäden laufen bei einem Gesamtkoordinator im Sozialreferat zusammen. Dazu möchte Reichert die bisherige Halbtagsstelle des Integrationsmanagers Richard Linz aufstocken. Er soll auch dafür sorgen, dass städtische Behördenstrukturen an die Netzwerksarbeit angepasst werden. Die Stadt versteht sich als Bindeglied und Motor der Entwicklung.

Noch im November ist ein erstes Treffen mit interessierten Trägern und Akteure geplant. Zunächst soll untersucht werden, was die Bewohner in den jeweiligen Stadtteilen zum besseren Miteinander konkret benötigen. In die Realisierungsphase geht es 2018. Ein kontinuierlicher Austausch über die soziale und kulturelle Situation vor Ort soll zur Verbesserung der Lebensqualität, zu neuen Kooperationen und mehr Bürgerbeteiligung führen.

Aufgabe der Stadtteilkoordinatoren ist der Aufbau stadtteilorientierter Ehrenarbeit, Dienstleistungen für Bürger, Bündeln von Ressourcen und Anstoßen von Projekten und Veranstaltungen.

VOLKER DITTMAR