Ein neues Bürgerdarlehen vom Energieversorger

Infra legt fünftes Beteiligungsmodell auf — 1,5 Prozent Zins - vor 53 Minuten

FÜRTH - Diese Möglichkeit, Geld einzusammeln, hat sich für die Fürther infra schon viermal gelohnt, jetzt nimmt das Unternehmen einen weiteren Anlauf: Der städtische Energieversorger legt ein neues Bürgerbeteiligungsmodell auf.

Die infra geht jetzt mit ihrem heiß begehrten Bürgerdarlehen in die fünfte Runde. © Thomas Scherer



Die infra geht jetzt mit ihrem heiß begehrten Bürgerdarlehen in die fünfte Runde. Foto: Thomas Scherer



Ab kommenden Montag erhalten Kunden der infra die Gelegenheit, Tausender-Beträge ab 1000 bis maximal 50.000 Euro anzulegen. Der jeweilige Vertrag läuft bis mindestens 31. Dezember 2024, auf das eingezahlte Kapital wird ein jährlicher Zinssatz von 1,5 Prozent gewährt; das ist in Zeiten, in denen kaum noch eine Festgeldanlage nennenswerten Gewinn abwirft, durchaus beachtlich. Für ihr Anfang 2018 aufgelegtes , vierjähriges Bürgerdarlehen hatte die infra noch 1,75 Prozent gezahlt.

Der korrekte Fachausdruck für diese Form der Geldanlage lautet "qualifiziertes Nachrangdarlehen". Die Kunden bekommen jedes Jahr den festgeschriebenen Zins auf ihr angelegtes Geld", versichert infra-Chef Marcus Steurer. Nach Ablauf des Anlagezeitraums gibt es die investierte Summe in voller Höhe zurück

Die bisherigen Bürgerbeteiligungen haben sich als voller Erfolg erwiesen: Rund 36 Millionen Euro konnte das Unternehmen nach eigenen Angaben dank des damit gehorteten Kapitals seit 2013 in Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie sowie in Infrastruktureinrichtungen in Fürth und Umgebung investieren. Ziel sei es, "die Region nicht nur als lebenswerte Heimat zu erhalten, sondern weiterzuentwickeln und dies zu einem Projekt aller Fürther werden zu lassen", so Steurer.

Alle wesentlichen Informationen zum neuen Bürgerdarlehen sind ab dem kommenden Montag im Internet (http://www.infra-fuerth.de/buergerbeteiligung) zu finden. Wer sich beteiligen möchte, kann das dort enthaltene Interessentenformular ausfüllen. Die infra sendet dann unaufgefordert die Zeichnungsunterlagen zu, die wiederum unterschrieben zurückgeschickt werden müssen. Erst im Anschluss wird der Anleger dazu aufgefordert, die gewünschte Summe zu überweisen. Weitere Fragen zu der von ihm angebotenen Geldanlage beantwortet das Unternehmen unter der Rufnummer (0911) 97 04 49 00.

fn