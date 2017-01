Ein Reformator und seine rockigen Thesen

Stadttheater: „Luther – Rebell Gottes“ vor der Uraufführung — „Theater im Gespräch“ am Sonntag - vor 6 Minuten

FÜRTH - Reformationsjubiläum mit Groove: Am Stadttheater gehen die Proben zu „Luther – Rebell Gottes“ in die Schlussphase. Am Sonntag ist vorab Gelegenheit, Näheres über die mit Spannung erwartete Produktion zu erfahren.

Ökumenisches Treffen im Nachtschwärmer-Foyer des Stadttheaters: Das „Luther“-Produktionsteam mit den Hauptdarstellern Thomas Borchert (2. Reihe, 3. v. re.) und Ramin Dustdar (2. Reihe, 2. v. re.), Regisseur Werner Bauer (links, mit Kappe), Autorin Nina Schneider (2. Reihe, 3. v. li.), Bühnenbildner Marc Jungreithmeier (3. Reihe, 2. v. li.) und Komponist Christian Auer (am Flügel). © Foto: Stadttheater/Langer



Das Musical von Christian Auer und Nina Schneider hat am 13. Januar in der Regie von Werner Bauer Uraufführung im Stadttheater und ist mit dem an Europas großen Häusern viel beschäftigten Thomas Borchert in der Hauptrolle höchst prominent besetzt. Das Bühnenbild stammt von Marc Jungreithmeier, der für seine Arbeit am Fürther „Tunnel“ den Deutschen Musical Theater Preis 2016 entgegennahm.

Der Münchner Komponist Auer und die österreichische Autorin Schneider verdichten das Leben Martin Luthers mit Stilmitteln der Rockmusik sowie „mit kirchenmusikalisch-archaischen Klängen“, wie aus dem Stadttheater verlautet, zu einem Thriller. Im Mittelpunkt steht der Showdown im Herbst 1530 zwischen Luther und einem seiner hartnäckigsten Gegner, dem Theologen Johannes Eck. Ihn spielt Ramin Dustdar, Fürther Musicalfans bekannt als Therapeut aus „next to normal“, jenem Musicalhit, in dem auch Thomas Borchert (als Familienvater Dan) agierte und der im Februar hier wieder aufgenommen wird.

Für die sieben „Luther – Rebell Gottes“-Aufführungen bis 22. Januar gibt es nur noch ein sehr überschaubares Restkartenkontingent. Vor der Premiere haben alle Gelegenheit, sich mit der Produktion vertraut zu machen: In der Reihe „Theater im Gespräch“ bittet Stadttheater-Dramaturg Matthias Heilmann an diesem Sonntag um 11 Uhr bei freiem Eintritt ins Foyer des 1. Ranges – wer mag, kann sich für wenige Euro am Frühstücksbuffet bedienen, wer nicht, hört einfach zu, was Regisseur Bauer, Komponist Auer und weitere Mitwirkende der Produktion, darunter auch Thomas Borchert, zu berichten haben. Das Publikum hat auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Matthias Boll