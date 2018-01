Ein Schwerverletzter: Zwei Autos brennen in Fürth aus

Hintergründe noch völlig unklar - Leyher Straße gesperrt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Erst brannte ein Golf, dann ein weiteres Fahrzeug: In der Leyher Straße in Fürth fingen am Mittwochabend gleich zwei Autos Feuer. Ein 32-Jähriger erlitt dabei schwere Brandverletzungen.

Bilderstrecke zum Thema Meterhohe Flammen: Zwei Autos brennen in Fürth völlig aus Schwerer Fahrzeugbrand in der Leyher Straße: Gleich zwei Autos fingen dort Feuer, meterhohe Flammen schossen in die Höhe. Eine Person wurde dabei schwer verletzt, die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.



Warum die Autos Feuer fingen, ist derzeit noch völlig unklar. Die Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, hat aber noch keine konkrete Spur. Die Leyher Straße blieb zwischen der Höfener Straße und der Fronmüllerstraße längere Zeit komplett gesperrt.

Mehr Informationen folgen.

tl