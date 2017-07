Ein Toter: Südwesttangente nach Unfall weiter gesperrt

FÜRTH - Verkehrschaos in Fürth: Nach einem schweren Unfall auf der Südwesttangente ist die B8 in Fahrtrichtung Neustadt a. d. Aisch komplett gesperrt. Ein Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Sperrung bleibt bis mindestens 20 Uhr bestehen.

Eiin Motorradfahrer stürzte auf der B8 schwer. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Foto: ToMa



Mitten im Feierabendverkehr ließ die Polizei am Freitag die Südwesttangente, eine der Hauptverkehrsadern Nürnbergs und Fürths, in Fahrtrichtung Neustadt a. d. Aisch komplett sperren. Der Grund: Gegen 15.30 Uhr hat sich auf Höhe Fürth-West ein schwerer Unfall ereignet, an dem ein Motorrad und ein Auto beteiligt waren.

Nach Angaben der Polizei war ein 26-Jähriger mit seinem VW von der Würzburger Straße kommend auf die B8 aufgefahren. Beim Wechsel auf die linke von zwei Fahrspuren kam es zur Kollision mit dem Motorrad. Dabei stürzte der Biker und verletzte sich so schwer, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer erlitt einen Schock und kam mit dem Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik.

Um die Ursache zu klären, wurde ein Sachverständiger angefordert. Ein Polizeihubschrauber soll aus der Luft Bilder liefern, die bei der Aufklärung der Ursache helfen sollen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt etwa 10.000 Euro.

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 20 Uhr an. Die Freiwillige Feuerwehr Burgfarrnbach leitet den Verkehr bereits an der Abfahrt Füth-Hafen von der Südwesttangente ab und erst wieder über die Auffahrt Cadolzburg zurück auf die B8. Binnen kürzester Zeit kam auf den Ausweichstrecken in Richtung Burgfarrnbach der Verkehr teilweise vollständig zum Erliegen. Auch in die Fürther Innenstadt staute es sich von der Anschlussstelle aus schnell zurück. Die Polizei bittet Ortskundige, die Unfallstelle zu meiden und weiträumig zu umfahren.

