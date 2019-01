Ein Traum von Schwerelosigkeit

Glitzershow mit zauberhaften Effekten: Der "Circus on Ice" war in der Stadthalle - vor 28 Minuten

FÜRTH - Mit seiner aktuellen Tour "Triumph" gastierte der russische "Circus on Ice" in der Fürther Stadthalle.

Neon-Romantik Moskauer Art: Auch im aktuellen Tourprogramm „Triumph“ kombinieren die russischen Kufenkünstler Sport, Magie und Artistik. © Foto: Ralf Rödel



Ballett und Eislauf sind verwandt, aber doch verschieden. Beide betonen die Ästhetik, doch der Eisläufer profitiert von der Geschwindigkeit, die der Tänzer sich aus eigener Kraft erarbeiten muss. In beiden Disziplinen sind Balance, Gleichgewicht und Körperspannung zentral. Deshalb trainieren viele Eiskunstläufer nebenher auch Ballett. Beim russischen "Circus on Ice" hat das niemand nötig, denn hier verbinden sich Schlittschuhe und Tanz in perfekter Synthese – und zwar mit Zirkusnummern auf höchstem Niveau.

Das Moskauer Ensemble unter der Leitung von Kirill Kiriklov präsentiert sein aktuelles Programm "Triumph" in der Stadthalle. Erzählt wird eine Rahmengeschichte, in die einzelne Nummern und Auftritte eingebettet sind. Eine junge Ballerina träumt davon, schwerelos übers Eis gleiten zu können. Doch sie hat keine Schlittschuhe. Am Ende erhält sie überglücklich ein eigenes Paar und entschwebt. Freilich nicht auf echtem Eis, sondern auf Teflon-Kunststoffplatten, die sich gut für Tourneen transportieren und überall leicht verlegen lassen.

Dazwischen erleben die Zuschauer anspruchsvolle Jonglage, zauberhafte Riesen-Figuren gleiten auf hohen Stelzen-Kufen dahin, Artistinnen turnen in der Luft an Seil und Trapez, Diabolos und Teller rotieren, menschliche Körper wirbeln, während andere Akteure sie festhalten, Reifen fliegen durch den Raum, Ein- und Zweiräder fahren blitzartig über das "Eis".

Pyramiden und Würfel

Ein Highlight sind die großen geometrischen Figuren, die die Künstler mit schnellen Bewegungen drehen, während sie ihren Eistanz darbieten. Durch die neonfarben schillernden Kanten der Pyramiden und Würfel entstehen großartige optische Effekte. Überhaupt ist der Einsatz von Farben und Schwarzlicht furios. Mal sehen die blau glitzernden Flügel, die die Darsteller an ihren Gewändern tragen, aus wie geheimnisvolle Meereswesen in der Tiefsee, mal sind ihre Körper bemalt wie bei Stammeskriegern, die ihre archaischen Rituale zelebrieren. Die Symbole auf Haut und Kostümen lassen die Stadthalle erstrahlen.

Immer wieder beweist Trapez-Luftgymnastin Ajgul Kirillova ihre Extraklasse und verblüfft durch Drehungen kopfüber und -unter am Seil, die physikalisch unmöglich erscheinen. Zur Entspannung nach diesem Nervenkitzel sorgen Clowns für Heiterkeit, mit dem Publikum spielen sie Ball. Nach und nach wird klar, dass hier versierte Zirkus-Artisten zuerst ihr Handwerk gelernt haben, um sich dann noch den Schlittschuhlauf auf Profi-Level zu erarbeiten und beides zu kombinieren. Haltung, Dehnfähigkeit, Gespür für Musik und Tanz überzeugen.

Zudem sind die Zirkus-Nummern nicht eins zu eins auf das Eis übertragen, sondern alles wurde speziell aufbereitet und hochwertig choreografiert. Da lassen sich die Moskauer nicht lumpen, denn sie sind immerhin bereits seit 50 Jahren auf Kufen unterwegs und damit wahrscheinlich die älteste Show auf Eis. Wie modernes Märchen, Akrobatik, Sport und Zirkus hier zusammenkommen, reißt mit und begeistert.

Claudia Schuller