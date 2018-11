Ein Truthahn auf die deutsch-amerikanische Freundschaft

In Fürth luden zwei Organisationen zu einem üppigen Thanksgiving-Menü ein

FÜRTH - Thanksgiving gehört zu den größten Familienfesten in den USA. 60 hier zu Lande lebende US-Bürger und Freunde amerikanischer Lebensart feierten es mit einem opulenten Truthahn-Dinner im Restaurant "Our Place". Eingeladen hatten die Organisationen Kontakt-Outreach Nürnberg/Fürth und Atlanta-Nürnberg Komitee "Anko".

So ein knuspriges Prachtexemplar gehört beim US-amerikanischen Familienfest auf den Tisch — auch bei der Fürther Variante. © Foto: Scherer



Restaurantchef Boris Remscheid schob bereits am frühen Morgen die beiden gut 20 Kilogramm schweren Truthähne aus Gustenfelden in die Bratröhre. Gut zehn Stunden brauchen die Vögel bei anfänglichen nur 130 Grad, bis sie knusprig braun sind und einem bereits beim Anblick das Wasser im Mund zusammenläuft.

Remscheid hat familiäre Beziehungen nach Chicago und nach Florida und kennt daher die Feinheiten, die den authentischen Geschmack ausmachen. Dazu gehört unter anderem, dass der Grundstein für ein gelungenes Mahl bereits am Tag vorher mit einer geheimen Marinade gelegt wird. Zusätzlich sorgt das "Stuffing", also die Füllung aus Truthahninnereien, Rinderhack, Zwiebeln, Karotten, Sellerie, Fenchel, Knoblauch, Thymian, Rosmarin und Petersilie für das unvergleichliche Aroma, das jeder Amerikaner mit dem Familienfest verbindet.

"Ganz wie zu Hause", brachte es Rod Brown auf den Punkt. Er stieg erst am Tag der Feier aus dem Flieger aus Atlanta und kam nicht nur zum Thanksgiving-Dinner, sondern auch, um das 20-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Atlanta (Georgia) zu feiern. Wie in seiner Südstaatenheimat kamen neben dem Truthahn noch Sweet Potatoes, Baked Potatoes, Smashed Potatoes, Corn on the cob, Cole Slaw und Cranberry Gelee mit auf den Tisch. Dazu eine kräftige braune Bratensoße aus Truthahnknochen, genannt Gravie. Den Abschluss des diesjährigen Dinners markierten allerlei süße Nachspeisen, zu denen es jede Menge Egg Nog, traditioneller Eierlikör, gab.

Rathauschef Thomas Jung brachte in seiner Festansprache die für ihn durchweg positiven Erinnerungen an die Zeit der vielen tausend Amerikaner in Fürth zum Ausdruck. Bereits damals organisierte Kontakt-Outreach im Auftrag der Bundesregierung und der US-Army unzählige Feste und Veranstaltungen.

"Nahezu täglich gab es irgendetwas, was Deutsche und Amerikaner näher brachte", erinnert sich Edith Lindgren, die selbst mit einem Amerikaner verheiratet ist und seit vielen Jahrzehnten an der Spitze von Kontakt-Outreach steht. Damals hatte alleine der Ableger im Großraum weit über 700 Mitglieder, von denen noch gut 60 geblieben sind. Zu den Stammtischen am ersten Freitag alle zwei Monate im "Our Place" sind Gäste jederzeit willkommen.

Thomas Scherer