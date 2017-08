Ein Türmchen zum Sonderpreis

Alle Informationen zum Ticketverkauf auf einen Blick:

Türmchen mit den Umhängebändern und das Programmheft für die Stadt(ver)führungen gibt es unter anderem beim Ticket-Point in der Geschäftsstelle der Fürther Nachrichten, Schwabacher Straße 106. Für Abonnenten mit ZAC-Karte kostet es hier im Vorverkauf bis 21. September nur 6,40 statt regulär acht Euro. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 16 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr.



Das Türmchen ist die Eintrittskarte für beliebig viele der insgesamt über 900 Termine. Bei Führungen, die mit dem Symbol A gekennzeichnet sind, ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. Da die Plätze begrenzt sind, werden hier gesonderte Karten benötigt, je Türmchen kann man maximal fünf verschiedene Angebote dieser Art buchen. Die Anmeldetickets gibt es ab dem 15. September um 16 Uhr in der Tourist-Information Fürth am Bahnhofplatz sowie online mit dem dazugehörigen Kennwort, das man beim Kauf eines Türmchens erhält. Resttickets gibt es am Veranstaltungswochenende nur bei der Tourist-Information und im Infozelt am Sebalder Platz in Nürnberg.



Programmhefte liegen in den Vorverkaufsstellen aus und können im Internet unter http://www.stadtverfuehrungen.nuernberg.de/ heruntergeladen werden.