Einblicke in das Fürth des 20er Jahre

Zwischen 1924 und 1927: Das neue Buch zeigt viele Aufnahmen der Stadt in der Zeit vor der Weltwirtschaftskrise

FÜRTH - Mit dem neuesten Band "Fürth 1924 – 1927" schließt die Fürther Geschichtswerkstatt eine weitere zeitliche Lücke in der Retrospektive auf das 20. Jahrhundert. Das Buch ist ab sofort zum Preis von 18 Euro in Fürther Buchhandlungen oder direkt beim Städtebilder Fotoverlag erhältlich.

„Trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage erlebten die Menschen zahlreiche technische Neuerungen wie den Ausbau der Straßenbahn“: Die damals neue Straßenbahnhaltestelle Jakobinenstraße im Mai 1927. Foto: Aus dem Buch „Fürth 1924 – 1927“



Eines der ersten Exemplare hat in dieser Woche der Leiter des Stadtarchivs, Martin Schramm, entgegennehmen dürfen. Damit schließt sich praktisch der Kreis, denn die überwiegende Mehrheit der Bilder haben die Macher des Buches in aufwändiger Recherchearbeit in eben jenem Archiv entdeckt.

"Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich", lautet ein Zitat, das Mark Twain zugeschrieben wird. Auch in Fürth könnte man damit wohl ganze Gedichte schreiben. Zumindest drängt sich dieser Eindruck auf, wenn man "Fürth 1924 – 1927" durchblättert. Ob der Umbau der Bahnunterführung in der Schwabacher Straße, die Gestaltung von Bahnhof und Bahnhofsvorplatz oder der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel: Vieles steht aktuell ja wieder auf der Agenda.

"Ich habe den Bahnhofplatz 1954 zum ersten Mal betreten", erzählt Annemarie Rogler, die neben Hubert Engel für die Texte im neuen Band der Geschichtswerkstatt verantwortlich zeichnet. Damals sei das Areal um den Kunstbrunnen (Centaurenbrunnen) noch von "wunderschönen Bäumen" umgeben gewesen. "Seither hat der Verkehr den Platz immer mehr zerstört", findet die 87-Jährige. Diskussionen um dessen Gestaltung gab es indes bereits 30 Jahre, bevor Rogler ihn kennenlernte.

Kritik an der Wendeschleife

"Der Versuch die Ludwigseisenbahn wiederzubeleben, war damals ein großes Thema", erklärt Lothar Berthold, der die Bilder für das Buch im Stadtarchiv aufgestöbert hat. Nachdem die Bahn 1922 ihren Betrieb eingestellt hatte, stellte sich für Fürther und Nürnberger die Frage, wie es weitergehen soll. Die Einrichtung einer Schnellstraßenbahn auf Teilen des alten Bahnkörpers wurde beschlossen. Bloß fehlte auf Fürther Seite der Raum für eine nötige Wendeschleife. Sie wurde schließlich vor dem Bahnhof gebaut – ein Projekt, das polarisierte und zu vielen Artikeln und Leserbriefen führte.

Für Stadtarchivar Schramm steht dieses Vorhaben sinnbildlich für die Mitte der Zwanziger Jahre in Fürth: "Trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage erlebten die Menschen zahlreiche technische Neuerungen wie eben den Ausbau der Straßenbahn oder die Motorbootfahrten auf dem Ludwigskanal." Das Straßenbild sei im Großen und Ganzen aufgeräumt und harmonisch, die Veränderungen moderat. Davon zeugen viele Schwarz-Weiß-Aufnahmen im neuen Band. Aus historischer Sicht sind die beschriebenen Jahre deshalb interessant, weil sie eine Phase beleuchten, in der sich die Weimarer Republik politisch und wirtschaftlich konsolidieren konnte, ehe die Weltwirtschaftskrise ab 1929 mit voller Wucht einsetzte.

Das nächste Werk über die Jahre 1928 bis 1930 ist bereits fortgeschritten – auch hier haben Annemarie Rogler und Hubert Engel, dann schon zum dritten Mal, zusammengearbeitet. Und "im Kopf" hat Rogler ein neues Buchprojekt, das sie gemeinsam mit ihrem 58-jährigen Co-Autor verwirklichen möchte. Statt einer Zeitspanne soll dann mit Peringer und Rogler eines der führenden Architekturbüros vorgestellt werden, das ab 1905 bedeutende Projekte in Fürth und Nürnberg umsetzte. An Hans Rogler kann sich die Autorin schließlich noch sehr gut persönlich erinnern, er war ihr Schwiegervater.

ARMIN LEBERZAMMER