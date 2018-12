Einbrecher im Landkreis unterwegs

Täter nahmen Häuser in Cadolzburg und Langenzenn ins Visier - vor 1 Stunde

CADOLZBURG/LANGENZENN - Am späten Freitagabend sind Diebe in ein Wohnhaus in Cadolzburg eingedrungen. Bei einem weiteren Anwesen in Langenzenn blieb es beim Versuch.

Im Cadolzburger Kastanienweg hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Im Inneren suchten sie offensichtlich nach Schmuck und Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde jedoch nichts gestohlen, es entstand lediglich Sachschaden.

In der Burggrafenhofer Straße in Langenzenn hörte ein Anwohner gegen 22.15 Uhr verdächtige Geräusche vor seiner Haustür. Er machte durch Lärm auf sich aufmerksam und verständigte sofort die Polizei.

Als Beamte der Inspektion in Zirndorf eintrafen, hatten die verhinderten Einbrecher bereits das Weite gesucht. Wie sich herausstellte, hatten sie versucht, über ein Fenster im Erdgeschoss einzudringen.



Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat in beiden Fällen die Spurensicherung vor Ort übernommen, die Fürther Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, denen am besagten Abend Verdächtiges in Cadolzburg oder Langenzenn aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0911) 21123333 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.