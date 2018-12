Einbrecher in Bäckerei: Fürther Polizei fasst zu

Unterfürberg: Duo hatte offenbar die Tür des Ladens aufgebrochen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Zwei Männer, die offenbar in der Nacht zum Sonntag in eine Bäckerei-Filiale in Unterfürberg eingebrochen waren, sind noch an Ort und Stelle verhaftet worden.

Kurz nach Mitternacht ging bei der Einsatzzentrale der Polizei in Nürnberg die Mitteilung von Zeugen ein, dass sich Männer soeben im Eingangsbereich des Geschäfts in der Kurt-Scherzer-Straße zu schaffen machen. Mehrere zivile und uniformierte Polizeistreifen rückten daraufhin an und machten die Verdächtigen im Alter von 33 und 18 Jahren im Gebäude dingfest.

Haftantrag gestellt

Nach Angaben der Ermittler hatten sie die Eingangstür aufgebrochen. Auch in diesem Fall sicherte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken die Spuren am Tatort, die Fürther Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung des Falls übernommen, die Ermittlungen dauern an.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte unterdessen Haftantrag gegen das Duo.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fn