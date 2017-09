Eine "Bier-Bibel" für den Genießer

Neuer Brauerei-Führer ist prallvoll mit Tipps — Auch hiesiger Gerstensaft dabei - vor 35 Minuten

FÜRTH - Bastian Böttner und Markus Raupach sind Experten für die fränkische Brauerszene, und sie zeichnen verantwortlich für eine regelrechte "Bier-Bibel", die nun im Verlag Nürnberger Presse in neuer Überarbeitung erschienen ist. In ihrem Führer "Brauereien und Brauereigasthöfe in Franken" beschäftigen sie sich auch mit Gerstensaft-Produzenten in Fürth und dem Landkreis.

An Bier und Brauereien, die den Gerstensaft mit Liebe herstellen, mangelt es in Franken nicht. Das neue Kompendium bietet einen umfassenden Überblick. © Foto: colourbox.com



An Bier und Brauereien, die den Gerstensaft mit Liebe herstellen, mangelt es in Franken nicht. Das neue Kompendium bietet einen umfassenden Überblick. Foto: Foto: colourbox.com



Alle Stätten, die sie beschreiben, haben die Autoren selbst besucht, die Informationen sind auf den aktuellsten Stand gebracht. "Bei uns findet der Leser alle noch selbst produzierenden Brauereien aus ganz Franken", erklärt Raupach das maßgebliche Kriterium. Auf diese Weise sind immer noch hunderte Betriebe zusammengekommen.

Freizeittipps, Termine von Bierfesten, Informationen zu Brauereimuseen, Historisches, ein Bierlexikon und viele Bier-Geschichten runden das 672 Seiten starke Buch ab, das übersichtlich gestaltet ist. Hinzu kommt ein "fränkischer Bieratlas" mit Kartenmaterial, allen Zielen und Adressen in der hinteren Klappe.

Die Information steht für das Duo im Mittelpunkt, weniger die Bewertung der jeweils hergestellten Biersorten. Auch wichtig: Es handelt es sich keineswegs um ein Werbebüchlein, sondern um ein objektives Standardwerk. "Die Porträts sind für die Betriebe völlig kostenfrei", betonen Böttner und Raupach.

Aus Fürth ist natürlich einer der regionalen Platzhirsche vertreten, die Tucher-Brauerei an, genauer gesagt, auf der Stadtgrenze zu Nürnberg – inklusive einem kleinen Ausflug in die Geschichte und der Erklärung, warum sich im Brauerei-Wappen ein Mohr findet und bisweilen in der Wüste von Namibia eine Flasche aus dem Hause Tucher.

Am anderen Ende des Marktspektrums finden sich die Klein- und Kleinstbrauer, wie etwa Michael Brandmeier, der in Cadolzburg als "Selfmade Brewer", wie es im Buch heißt, sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Er rief die "Braumanufaktur" ins Leben und reitet nun auf der angesagten Craft-Beer-Welle.

Ebenfalls in die Sparte der handwerklichen Kleinbrauer fallen Lahma Bräu in Langenzenn, in der 40 Mitglieder des örtlichen Hausbrauvereins ihrer Leidenschaft frönen, das 1. Altenberger Brauhaus und die Hausbrauerei von Klaus Schober in Zirndorf, der einst bei der früheren Bamberger Hofbräu lernte.

Selbstredend ebenfalls im Führer vertreten: die deutlich größere Zirndorfer Konkurrenz mit schmucken Sandsteingebäuden und idyllischem Biergarten an der Roten Straße sowie die Ammerndorfer Dorn-Bräu der Murrmans, deren Gerstensaft sich ab Samstag wieder mitten in Fürth größter Beliebtheit erfreuen wird – am legendären Ammerndorfer Bierstand auf der Kärwa. Prost!

Der Brauereiführer des Verlags Nürnberger Presse ist in der Geschäftsstelle der Fürther Nachrichten, Schwabacher Straße 106, und im Buchhandel für 19,90 Euro erhältlich.

hän