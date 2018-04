Eine Frage der Perspektive

FÜRTH - Dem Leben was kleben: Stephan Pfeiffer zeigt seine Collagen unter dem Titel "Figurentheater" im Samocca in der Neuen Mitte.

Fachmann für kunstvolle Neuanordnungen: Stephan Pfeiffer möchte „menschliche Befindlichkeiten in einer therapeutischen Dimension“ zeigen. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Radikaler kann man den oft und gern beschworenen Perspektivenwechsel wohl kaum heraufbeschwören. Stephan Pfeiffer löst Gestalten und Objekte aus ihrem Zusammenhang und packt sie in neue Welten. Das Ergebnis dieser Neuanordnung verblüfft mit ungeahnten Ansichten von inszenierten Irritationen.

Da sind etwa die Männer auf einem Samtsofa. Ein Anflug von Barock-Gepränge schwebt über ihren Köpfen und verleiht dem Augenblick etwas Feierliches. "Mut" nennt Pfeiffer diese Zusammenstellung, und den könnten die umgruppierten Helden wohl auch gut brauchen, um sich einen Reim auf ihr verändertes Dasein zu machen.

Pfeiffer, der 1958 in Würzburg geboren wurde und heute in Fürth lebt, beschäftigt sich seit vielen Jahren zunehmend intensiv mit seiner Malerei. In der nächsten Zeit möchte er "mit dem sonstigen Berufsleben abschließen" und sich nach Möglichkeit ganz dem Bereich Kunst widmen. Den Bereich der Collage hat er vor mehr als einem Jahr für sich entdeckt: "Es ist für mich eine ebenso spontane wie intensive Art, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen."

Unsichtbare Schnittstellen

Die Motive, die er entdeckt und ausgeschnitten hat, setzt er auf Kartons in zurückhaltenden Farbtönen ins veränderte Bild. Manche dieser Hintergründe hat er besprüht, bevor er zum Klebstoff griff. In den meisten Fällen fotografiert der 59-Jährige das fertige Werk und stellt anschließend diese Reproduktion aus. Eine Technik, die für ein einheitliches Finish sorgt, die Schnittstellen ein Stück weit unsichtbar macht und den Zusammenstellungen eine gewisse Selbstverständlichkeit verleiht.

Sein Ziel ist klar formuliert: "Ich möchte menschliche Befindlichkeiten in einer therapeutischen Dimension darstellen." So erscheint bei ihm etwa zum Stichwort "Fruchtbar" ein Frauwesen mit gehörntem Haupt. Die Ingredienzen ihres Körpers lassen Teile einer mittelalterlichen Madonna erahnen, neben einem Korb mit frischen Eiern. Eine Ahnung von Immobilität vermitteln die Beine, die gegengleich montiert sind.

Den Bildern, die Galerist Manfred Edler von "Art - Das Kunstschaufenster" wieder in Zusammenarbeit mit dem Samocca präsentiert, haftet etwas Unwirkliches an. Ein Effekt, den Pfeiffers Vorgehensweise geradezu herausfordert. Die träumerische Dimension seiner Ideen ist freilich nicht mit Angst besetzt. Stattdessen überwiegt das große Staunen darüber, was möglich ist, wenn sich der Standpunkt mutwillig verschiebt.

Ein Hoch auf den Perspektivenwechsel.

"Figurentheater": Café Samocca der Lebenshilfe Fürth (Breitscheid-Straße 4). Montags bis samstags 9-19 Uhr. Bis 1. Juni.

