Eine Fürther Geschichte voller Glanz und Tragik

Ein Vortrag im Jüdischen Museum Franken widmete sich den einst zahlreichen Synagogen der Kleeblattstadt - vor 9 Minuten

FÜRTH - 400 Jahre lang war Fürth ein Mittelpunkt jüdischen Lebens und Lehrens, der größte in ganz Süddeutschland. Historikerin Monika Berthold-Hilpert führte mit ihrem Vortrag im Jüdischen Museum Franken ein in die so prunkvolle wie tragische Geschichte der städtischen Synagogen.

Die älteste erhaltene Ansicht Fürths, ein Kupferstich von Hans Bien, stammt aus dem Jahr 1631 und weist auf den Standort der Synagoge hin. © Repro: FN



"Ihnen fernerweit gönnen, (…) ihre Synagogen und andere Nebenschulen (…) und erlauben denselben, dass sie den Jüdischen Ceremonien gemäß… leben". Mit diesen feierlichen Worten erteilte der Bamberger Dompropst der Fürther Jüdischen Gemeinde 1719 offiziell das Recht, Synagogen zu errichten. Welch hohen Stellenwert diese religiösen und kulturellen Versammlungsstätten innehatten, bezeugt laut Museumsmitarbeiterin Monika Berthold-Hilpert ein Kupferstich von 1631: Die älteste Stadtansicht Fürths bildet, neben der Michaeliskirche und dem Markgräflichen Geleitshaus, eine Synagoge ab.

Seit 1528 siedelten sich Juden in Fürth an. Die von Konkurrenz gezeichnete Dreiherrschaft unter Nürnberg, Ansbach und Bamberg begünstigte eine rasche Ausweitung der Gemeinde. Im 19. Jahrhundert war ein Viertel der Fürther Bürger jüdisch. Aufgrund des großen Bevölkerungszuwachses konnten Gottesdienste nicht länger im Privaten abgehalten werden. 1617 wurde die erste Gemeindesynagoge, die "Altschul", erbaut und damit der Grundstein für den Israelitischen Schulhof (von "Schul", jiddisch für Gebetshaus) gelegt.

Der Schulhof erstreckte sich zwischen der heutigen König- und Mohrenstraße und umfasste vier Synagogen, Talmud-Lehrhäuser, eine Scharre (Schlachterei) sowie Ritualbäder. Er bildete den kulturellen und religiösen Kern der Fürther Gemeinde. Seit dem 18. Jahrhundert verbreiteten sich zudem eine Vielzahl privater und gestifteter Bethäuser sowie kleiner Talmud-Lehrstuben in der Stadt. Wenige Schulen sind heute noch bekannt, geschweige denn zu besichtigen. Als "Orte der Verfinsterung" geächtet, wurden sie im 19. Jahrhundert größtenteils geschlossen und hinterließen kaum Spuren. Die im heutigen Volksmund noch als "Judenkomplex" bezeichnete Wohnsiedlung in der Unterfarrnbacherstraße 152 bis 164 beherbergte seit 1745 eine bekannte Schul. Sie wurde 1943 von alliierten Fliegerbomben zerstört. Im Keller sind heute noch Reste einer zugeschütteten Mikwe vorhanden.

Die Geschichte der Juden in Fürth sei, so Berthold-Hilpert, geprägt "von Glanz, Zerstörung und Verlust". Während der Reichspogromnacht 1938 wurden die jüdischen Gebets- und Versammlungsstätten allesamt niedergebrannt, das einstige jüdische Zentrum, der Schulhof, in Schutt und Asche gelegt. Aus heutiger Sicht unerträglich zynisch, bejubelte eine Zeitung nach Zerstörung der Gebetshäuser die "malerischen Motive, die bisher den Fürthern nicht zugänglich waren". Kunihiko Katos Synagogendenkmal in der Geleitgasse erinnert an den einst weit über regionale Grenzen hinaus bekannten Schulhof.

Die einzige noch erhaltene Synagoge Fürths ist das 1763 gestiftete Waisenhaus in der Hallemannstraße 2. Dank der anliegenden Bauten entkam die "Waisenschul" der nationalsozialistischen Vernichtungswut. Derzeit ist sie der Hauptsitz der Fürther Israelitischen Kultusgemeinde.

Streift man durch Fürths Gassen, ahnt man wenig von der hier jahrhundertelang beheimateten jüdischen Gemeinde. Berthold-Hilpert mit einigem Wehmut: "Die einstmalige Vielfalt und Pracht ist nur noch in Museen, über historische Quellen, Bilder und Publikationen erfahrbar."

ZDie Wechselausstellung "Von Glanz, Zerstörung und Verlust — 400 Jahre Fürther Altschul" zeigt das Jüdische Museum Franken (Königstraße 89, dienstags bis sonntags 10-17 Uhr) noch bis 29. September.

PATRICIA BLIND