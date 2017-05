Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Langenzenner Schüler schicken Wetterballon auf die Reise 38 Kilometer kann so ein Wetterballon in die Höhe steigen, bis er platzt und die Sonde mit einem Fallschirm zurückkehrt. Schüler des Langenzenner Wolfgang-Borchert-Gymnasiums ließen nach einjähriger Vorbereitung nun ihren eigenen Stratosphärenballon in den Himmel schweben.