Eine Hymne auf die Werte Europas

Neujahrsempfang der Fürther CSU rückte anstehende Wahl in den Mittelpunkt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ganz im Zeichen der bevorstehenden Europawahl stand am gestrigen Abend der Neujahrsempfang der Fürther CSU im Autohaus Wilhelm Graf, zu dem sich viele Fürther Persönlichkeiten und Mandatsträger eingefunden hatten. Als Gast trat Angelika Niebler ans Mikrofon. Sie ist Mitglied des Europäischen Parlaments und stellvertretende CSU-Vorsitzende.

Zu Gast bei der CSU war die Europaabgeordnete Angelika Niebler (Mitte), hier mit Hausherr Willi Graf und flankiert von Landtagsabgeordneter Petra Guttenberg und dem Bundestagsabgeordneten Christian Schmidt (rechts). © Foto: Thomas Scherer



Zu Gast bei der CSU war die Europaabgeordnete Angelika Niebler (Mitte), hier mit Hausherr Willi Graf und flankiert von Landtagsabgeordneter Petra Guttenberg und dem Bundestagsabgeordneten Christian Schmidt (rechts). Foto: Foto: Thomas Scherer



Man merkte den Rednern an, dass dieser kommende 26. Mai unter ganz besonderer Beobachtung steht. "Schicksalswahl" war der Begriff, der sich wohl am häufigsten wiederholte, ebenso die Bitten der Politiker, doch zur Abstimmung zu gehen und "demokratische Parteien" zu wählen.

Auch Angelika Niebler, die seit 1999 in Brüssel sitzt, wird nicht müde, die Vorzüge Europas zu betonen — und warum es stabil bleiben muss. "Meine beiden Opas, die Deutschland nach dem Krieg mit aufgebaut haben, würden sich im Grab umdrehen, wüssten sie, was mit Europa gerade passiert", sagt die Oberbayerin. Die offenen Grenzen, die Möglichkeit, überall arbeiten oder studieren zu können, die gemeinsame Währung — all das müsse man bewahren.

Mehr Solidarität innerhalb der EU

Herausforderungen allerdings gelte es einige zu meistern. Die Digitalisierung etwa, die die Arbeitswelt rapide verändere, den Kampf gegen die Cyberkriminalität und den Terrorismus nennt sie hier. Auch beim Thema Migration sei die EU nicht untätig, betont Niebler. "Europa darf keine Festung werden, aber wir müssen wissen, wer zu uns reinkommt." Mehr Solidarität innerhalb der EU wünscht sie sich bei diesem Thema.

Dass sich der Status Quo Europas ohne Anstrengung halten lässt, glaubt Niebler nicht. Der nahende Abschied Großbritanniens aus der Union und der wachsende Antisemitismus sind für sie Beispiele dafür, dass heute "nichts mehr selbstverständlich" ist.

40 Jahre nachdem das erste EU-Parlament gewählt wurde, wünscht sie sich, dass es wieder an Stärke gewinnt — zumal mit Manfred Weber ein CSU-Mann als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten kandidiert. "Europa hat es verdient", so Niebler.

Ähnlich euphorisch hatten zuvor schon die CSU-Landtagsabgeordnete Petra Guttenberger und der CSU-Bundestagsabgeordnete Christian Schmidt für die Europawahl geworben. Sie hatten in einem neuen Format Fragen beantwortet, die Tobias Winkler, Leiter des EU-Informationsbüros der CSU München, ihnen stellte. "Frieden und Stabilität" sind für Guttenberger die beiden wichtigsten Säulen der Staatengemeinschaft. Schmidt würde sich von Manfred Weber wünschen, dass er "umsetzen kann, wofür er sich einsetzt."

Gwendolyn Kuhn