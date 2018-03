Eine Plattform für die Gesundheit

Website gibt Überblick über Praxen, Kliniken, Therapien und Hilfsangebote in Fürth - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ein Jugendlicher, ein älterer Herr, eine Mutter mit Kind auf dem Arm und eine Frau mit Blindenhund: Diese Truppe, die im Wiesengrund vor dem Rathausturm posiert, dürfte bald vielen Fürthern ins Auge fallen. Sie wirbt auf Postkarten und Plakaten für die neue Internetplattform www.gesundheit-in-fuerth.de, unter der man sämtliche Gesundheitsangebote der Stadt abrufen kann.

Eines der Projekte, die Fürth als Gesundheitsregion plus angestoßen hat, ist der zwanglose Sporttreff „Südstadt bewegt.“ Noch nachhaltiger ist eine neue Plattform, die alle Gesundheitsangebote der Stadt zusammenführt. © Archivfoto: Winckler



Dass selbst Thomas Jung auf der neuen Website noch etwas Neues über seine Stadt erfahren kann, wird auf dem Pressetermin zur Vorstellung des Angebots deutlich. "Gibt es wirklich drei Kliniken in Fürth?", fragt der Oberbürgermeister einigermaßen verwundert, nachdem er einen Blick auf die Übersicht geworfen hat. Ja, so ist es, klärt ihn Eva Göttlein auf. Denn neben dem Klinikum und der Schön Klinik hat Fürth noch eine Psychiatrische Tagesklinik, weiß die Leiterin der Gesundheitsregion plus, die, unterstützt von Mitstreitern, die Plattform auf die Beine gestellt hat.

Über 600 Adressen aus dem immer größer und wichtiger werdenden Gesundheitsbereich findet man dort ab sofort gebündelt. Unter www.gesundheit-in-fuerth.de sind neben 215 Arztpraxen auch Apotheken, Beratungsstellen, Seniorenpflegeheime, Optiker, Hebammen und Physiotherapeuten aufgelistet. "Es sollte nichts Neues entstehen, sondern Vorhandenes zusammengeführt werden", sagt Dr. Richard Sohn, stellvertretender Vorstand des Fürther Ärztenetzes. Er freut sich, dass Fürther, die auf der Internetseite des Ärztenetzes nach einem Mediziner suchen, nun automatisch zur neuen Webadresse weitergeleitet werden, wo eine Menge mehr Informationen auf sie warten, die übrigens nicht kommerziell sind oder bestimmte Interessen vertreten. So hat man sich etwa dafür entschieden, keine Fitnessstudios oder privat geführte Tanzstudios aufzulisten. Sportvereine oder Tanzschulen, die als Verein auftreten, findet man dagegen schon.

Dass das Thema Gesundheit generell mehr in den Fokus rückt, ist auch OB Jung bewusst. Das Gesundheitsangebot von Kommunen werde zunehmend ein Zeichen für Lebensqualität, so das Stadtoberhaupt. Göttleins Einschätzung: Um die Versorgung in Fürth ist es gut bestellt. "Aber ab sofort ist es einfacher, die Angebote zu finden."

Knapp zwei Jahre hat es gedauert, die Gesundheitsplattform aufzubauen, möglich wurde dies durch finanzielle Unterstützung durch die Techniker Krankenkasse. Abgeschlossen ist das Projekt freilich nicht, da der Verteiler immer auf dem neuesten Stand gehalten werden muss. Damit dies möglich ist, hofft Göttlein auf weitere Spenden.

Gwendolyn Kuhn