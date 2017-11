Eine Spielhalle in Wilhermsdorf?

Aktuell liegt laut Bürgermeister im Rathaus nur eine Anfrage vor - vor 44 Minuten

WILHERMSDORF - In der Bürgersprechstunde hat Bürgermeister Uwe Emmert ein Gerücht bestätigt: Es gibt einen Interessenten für den Bau eines sogenannten Entertainment-Centers am Ortseingang.

Wird in Wilhermsdorf bald gezockt? Foto: Stefan Hippel



"Stimmt es, dass neben die Tankstelle am Ortseingang eine Spielhölle kommt?", so lautete die Frage eines besorgten Bürgers. Emmert erläuterte, dass es eine Bauvoranfrage gebe. Dort existiert seit zehn Jahren ein Bebauungsplan, der Gewerbe vorsehe. Also bestehe grundsätzlich die Möglichkeit dafür. "Wir haben die Anfrage zur weiteren Prüfung ans Landratsamt weitergereicht. Es ist aber noch nichts entschieden", so Emmert. Seit die Tankstelle an der Umgehungsstraße errichtet wurde, wird das betroffene Rest-Grundstück als Park-, Abstell- oder Rastplatz für Autos genutzt. Nun entsteht in Wurfweite über der Bahnstrecke ein Einkaufszentrum. Dadurch dürfte die Attraktivität der leeren Fläche für Investoren stark gestiegen sein.

Heinz Wraneschitz