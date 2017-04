Eine tyrannische Grafin spielt Karten im Stadttheater Fürth

FÜRTH - Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Und die "Pique Dame" lächelt dazu. Mit Peter Tschaikowskys düsterer Oper gastierte das Theater Ulm im vollbesetzten Stadttheater.

Bald verliert er alles: Hans-Günther Dotzauer (vorn) als Hermann. Foto: Foto: Ilja Mess



Dass Reichtum und Liebe miteinander unvereinbar sind, ist ein Topos, auf dem Richard Wagner seinen "Ring des Nibelungen" mit Menschen, Göttern, Riesen, Drachen und Zwergen aufgebaut hat. Dieser Konflikt lässt sich auch bescheidener und doch nicht weniger stringent darbieten. Puschkin erzählt in seiner Novelle "Pique Dame" von der Jagd eines hungrigen Menschen nach Geld und Renommee einerseits und nach aufrichtiger Liebe andererseits — und wie er alles verliert.

Peter Tschaikowskys jüngerer Bruder Modest schrieb das Libretto und verschärfte die Vorlage noch, indem er die Hauptfiguren Hermann und Lisa in den Tod schickt. Anstatt die Dramatik musikalisch noch weiter auf die Spitze zu treiben, taucht der Komponist das dramatische Geschehen aber in einen Wohlklang, der anfangs befremden mag, doch mit fortlaufender Dauer das Unheil umso gewichtiger akzentuiert.

Dabei ist Hermann kein Glücksspieler. Er hat nicht die Natur eines Hasardeurs, sondern das eines Beobachters, der allein durch Zuschauen und Grübeln das vermutete System, das hinter dem Zufall walten mag, zu durchschauen trachtet. Sinnbild dieses Systems ist die alte Gräfin, die angeblich um das Geheimnis dreier todsicherer Karten weiß — und die auch die Großmutter der frisch mit Fürst Jeletzki verlobten Lisa ist. So führen Hermanns Avancen um Lisa zwangsläufig zur Großmutter und das Geheimnis der Großmutter zu Lisa.

Ein gefundenes Fressen für modernes Regietheater. Doch Igor Folwills Inszenierung folgt einem sanft werkgetreuen traditionellen Modus. Hatte Tschaikowsky die Handlung in die Zeit Katharinas der Großen verlegt, so spielt diese "Pique Dame" Ende des 19. Jahrhunderts, also zur Entstehungszeit der Oper. Kein Rokoko, sondern graues Bürgertum obwaltet. Die Bühne (Britta Lammers) verschränkt den Außen- mit dem Innenraum. Alle Szenen überwölbt eine ruinöse rauchgeschwärzte Stuckdecke, Sinnbild verlorener Pracht. Bis zu fünf Standuhren stehen an wechselnden Punkten und mahnen die verrinnende Zeit an. Drei verschiebbare, halb spiegelnde Stellwände gruppieren sich Szene auf Szene um, eröffnen oder blockieren Auswege, drängen die Helden in die Enge oder gewähren Raum zum Atmen.

Nun bezieht diese Oper ihren Reiz aus der Abwechslung dramatischer und intimer Szenen der Hauptfiguren mit Gesellschaftstableaus, in denen die Nebenfiguren parlieren und intrigieren. Das ermöglicht Tschaikowsky, in den musikalischen Idiomen vergangener Zeiten zu wühlen. Am schönsten gelingt dies dem Komponisten wie der Ulmer Inszenierung im Mozart-artigen Schäferspiel "Daphnis und Chloe", das das Drama im kleinen spiegelt: die Schäferin (Jung Youn Kim) hat die Wahl zwischen zwei Verehrern, dem reichen Städter und dem armen Hirten (Christianne Bélanger). Natürlich entscheidet sie sich für des Hirten wahre Liebe. Indes ist der Hirt hier mit Spielkarten kostümiert, was die Utopie einer Versöhnung zwischen Geld und Liebe suggeriert - und Hermann ins Verderben führt.

Doch die Crux dieser Aufführung ist ihr Hauptdarsteller. Tenor Hans-Günther Dotzauer singt seinen Hermann weder dämonisch getrieben noch als zerquälte Seele, sondern schlicht larmoyant. Er wächst nicht hinein in die Rolle des getriebenen Außenseiters, sondern wirkt wie einer, der bloß dazugehören will. Eher Mitläufer als Antreiber. Da hält sich das Mitgefühl, das Mitfiebern in Grenzen, selbst wenn die stimmgewaltige Josefine Weber als Lisa vor ihm zu Boden sinkt und wartet, dass er sie an sich zieht.

Sehr schön gelingen die Nebenrollen: Kwang-Keun Lee als Fürst Jeletzki ergreift mit seiner Arie, in der er um Lisas schwindende Liebe ringt; Joshua Lindsay als Einspringer in der Rolle des Tschekalinski bringt mit original russischem Text Authentizität in die deutsch gesungene Oper; und über allem obwaltet Chiao Shih als tyrannische Gräfin im Rollstuhl, Hüterin über Glück und Verderben. Das Orchester unter Leitung von Joongbae Jee vermeidet alles Süßliche und bringt einen eher herben Tschaikowski zu Gehör, der in den unheimlichen Szenen zwischen Hermann und der Gräfin dämonisch zu fesseln weiß.

REINHARD KALB