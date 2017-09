Eine Wucht in Tüll: "Charleys Tante" besucht die Comödie

FÜRTH - Tipitipitipso oder warum "Charleys Tante" ein Schatz ist: Eine beschwingte, quicklebendige Ausgabe des Amüsier-Dinos tanzt jetzt über die Bühne der Comödie Fürth.

Großer Spaß im Sixties-Look: Patric Dull, Martin Rassau, Benjamin Beckmann und Volker Heißmann (v. li.) verpassen dem betagten Bühnenklassiker einen gehörigen Frischekick. © Foto: Markus Kohler



Na, heute schon die Nachrichten gelesen? Okay, dann ist die Laune also schon im Keller. Oder gibt es irgendjemanden, dem die aktuelle Weltlage ein sonniges Lächeln ins Gesicht zaubert? Wohl kaum. Damit sind wir auf direktem Wege im schützenden Schoß von "Charleys Tante" gelandet. Ganz einfach, weil die Gute nichts anderes als Nostalgie pur verheißt — und das, sagen Psychologen, macht uns glücklich.

Eine Erkenntnis, die diese Inszenierung beseelt und konsequent zurück in die Sechziger katapultiert. Ein Jahrzehnt, gerade weit genug weg, um nicht mehr haarklein im Gedächtnis zu rumoren, aber doch vertraut genug für viele Zuschauer, um Erinnerungen zu wecken. Und weil unser Hirn so ein unfassbar hinterlistiges Organ ist, denkt kaum einer an den Bau der Berliner Mauer, an das Contergan-Drama oder die Kuba-Krise. Nein, der Blick zurück geht mehr so in Richtung ba-dapp dada, ba-dapp dada.

Eine Zeile, die Kenner umgehend als Refrain zu Cliff Richards Wunderhit "Rote Lippen soll man küssen" identifizieren. Der Comödien-Tante besorgen nämlich Evergreens wie dieser eine frische Taktung, die wie von selbst über Staub und Patina der bejahrten Vorlage hinweg federt und aus der Klamotte eine Revue macht. Martin Rassau hält als Regisseur die Fäden zusammen und gibt das nötige Tempo vor. Als Inkarnation der Titel-Tante ist er übrigens eine echte Wucht in Tüll.

So läuft die Geschichte rund, erübrigt jegliche Sinnfrage und fokussiert selbstbewusst den Spaß an der Freud’. Einen hörbaren, sehr feinen Frischekick verpasst Thilo Wolf den Evergreens, die er mit seiner Big Band eingespielt hat. Kerstin Ibald nimmt das als Steilvorlage und macht aus Caterina Valentes sinnfrei betexteter Calypso-Nummer "Tipitipitispo" ("Coco kauft sich, bitte sehr, eines Tages Schießgewehr, weil ein’ Mexicano das macht so großen Spaß") einen echten Knaller, der zum Revue-Höhepunkt wird.

Ritt auf dem Sofa

Volker Heißmann surft die Nostalgie-Welle als Faktotum und lässt die "Blue Spanish Eyes" zum Hinschmelzer mit doppeltem Boden werden: Anzuschauen, wie er singend Kulissen bewegt, eine Pseudo-Mikroschnur schwingt und obendrein einen Ritt auf einem unverschämt wippfreudigen Sofa wagt, dabei aber stimmlich innigen Schmelz hervorlockt – das ist ein Erlebnis zum Schmachten und zum Kichern schön.

Überhaupt ist diese Tante richtig gut in Form. Benjamin Beckmann, Ensemble-Mitglied und Choreograf, hat seinen Kolleginnen und Kollegen vorbildlich Beine gemacht. Wie es gelingt, den bekanntermaßen knappen Comödien-Bühnenraum so abwechslungsreich zu betanzen, das ist ein kleines Kunststück. Dass die bejahrte Bühnenvorlage von Brandon Thomas, einem gelernten Schiffszimmermann, so geschmeidig in Fürth vom Band läuft, ist auch dem Einsatz von Dramaturgin Stephanie Schimmer geschuldet, die allzu heftigen Zeitkolorit aus der Entstehungszeit des Travestie-Erfolgs strich und stattdessen einen Hauch Lokalkolorit injizierte.

Und so klappt’s dann auch wie geschmiert mit dem Blick in den Rückspiegel, in dem wir uns die Zeiten so schön machen können, wie es uns gefällt. Eine feine Sache, sagt der Psychologe Clay Routledge. So ein bisschen Nostalgie stimme nämlich in belasteten Phasen optimistisch und sei ungemein tröstlich. Der Mann ist Amerikaner und muss es also wissen.

In diesem Sinne dann: Danke, Tante.

Z"Charleys Tante": Comödie (Comödien-Platz 1), bis 7. Oktober sowie 28. November bis 31. Dezember täglich (außer montags) 19.30 Uhr, sonntags 15 Uhr. Karten-Tel. 74 93 40.

SABINE REMPE