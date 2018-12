Eine Zeitreise mit festlicher Note

FÜRTH - Sonaten, Kantaten und Choräle aus dem Barock, moderne fetzige Rhythmen und Ohrwürmer von "Make a joyful sound" bis "Down by the riverside": Das Programm beim Weihnachtskonzert des Posaunenchors Vincenzenbronn in der St.-Laurentius-Kirche am Vorabend des vierten Advent war vielseitig.

Der langjährige Landesposaunenwart Hans Knöllinger hat alles im Griff. Der Altarraum ist randvoll gefüllt mit Blech, das für edle Klänge sorgt. © Foto: Markus Kohler



Allerdings erwies es sich nicht als Sammelsurium und Stilmix aus ganz verschiedenen musikalischen Ebenen. Vielmehr sollte das Grundthema des Weihnachtsfestes "Gloria in excelsis deo" mit gegensätzlichen musikalischen Ausdrucksmitteln zu Gehör gebracht werden. Der 1910 gegründete Posaunenchor, der seit 48 Jahren von Landesposaunenwart i. R. Hans Knöllinger geleitet wird, bewies dabei wieder einmal seine Extraklasse und musikalische Vielseitigkeit.

Perfekt homogen das Zusammenspiel von Trompeten, Posaunen und Tuba, ein auch im Fortissimo stets weicher Gesamtklang, Klangvolumen und beeindruckende Klangschönheit in den Chorälen, dynamische Ausdrucksfähigkeit und rhythmische Perfektion bei den jazzigen Klängen sind die signifikanten Merkmale der "Bronner Bläser".

Mit einer Sonate von Johann Pezelius (1639–1694) wurde das Weihnachtskonzert stilvoll eröffnet und dann folgten als erster Glanzpunkt drei Auszüge aus einer Weihnachtskantate von Arnold Matthias Brunckhorst (1670– 1725), einem unbekannten Zeitgenossen von Johann Sebastian Bach. Mit barockem Glanz und fugierten Passagen als Einleitung, einem Intermezzo für zwei Solotrompeten und Bläserchor, zu dem das Euphonium mit samtweichen Klang im Stil einer virtuosen Bassarie die Melodie beisteuerte, und dem abschließenden Choral gelang eine Glanzleistung von Solisten und Chor. Wie viele solcher kompositorischen Perlen schlummern wohl noch in Archiven, die es wert wären, wiederentdeckt und erweckt zu werden?

Es folgten zwei klangprächtige Choräle aus Bachs Weihnachtsoratorium. Doch dann wurden die Dimensionen eines traditionellen Posaunenchors quasi gesprengt: Unter der Leitung von Norbert Weber ließen moderne Instrumentalsätze, schmetternde Klänge, fetzige Rhythmen und dissonante Harmonien im Stil einer Big Band in "Make a joyful sound" und "Rise and shine" aufhorchen.

Anschließend durften Posaunen und Tuba ran. Zunächst mit dem Adventslied "Es kommt ein Schiff geladen", geheimnisvoll, verhalten und mit tiefem Ausdruck gespielt, dann mit "Down by the riverside" als mitreißende Nummer einer Jazzkapelle.

Dazwischen durfte die Zuhörerschar zwei Weihnachtslieder mitsingen. Vanessa Schmieg an der Querflöte spielte, begleitet von Erich Adler an der Orgel, zwei Sätze aus einer Sonate von Antonio Vivaldi. Organist Erich Adler interpretierte eine dreisätzige Fantasie über "Macht hoch die Tür" von M. Nickel. Das Vokalensemble "Vocalxang" sang unter der Leitung von Petra Nitschky Weihnachtslieder, eindrucksvoll "Nun sei uns willkommen" mit Solosänger und dem Kyrie eleison des Ensembles. Pfarrer Otto Schrepfer stellte in den Mittelpunkt seiner Besinnung die Botschaft des Engels an Maria, auf die sie mit dem Magnificat antwortet.

Der Doppelchor "In dulci jubilo" von Michael Praetorius bildete den klangvollen Schlusspunkt des Programms, ehe sich der Posaunenchor mit "Let us all praise the Lord" als "verkappter Zugabe" mit der Weihnachtsbotschaft "Gloria in excelsis deo" noch einmal in eine jazzige Big Band verwandelte.

Günter Greb