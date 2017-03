Erst vor einem Jahr erhielt Fürth die Auszeichnung "Fairtrade-Stadt". Mit der Eröffnung des Welthauses in der Gustavstraße am Freitag, wo sich die beiden gemeinnützigen Unternehmen Weltladen und Farcap - Faire Mode die Räumlichkeiten teilen, soll der Gedanke eines globalen und gerechten Handels künftig eine noch breitere Öffentlichkeit finden.

Am Montagnachmittag ist im Cadolzburger Ortsteil Wachendorf ein Brennholzschuppen nieder gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern.

An einer Kreuzung in Langenzenn kollidierten am Montagvormittag ein Jeep und ein Pick-Up miteinander. Der Fahrer des Pick-Up hatte dem Jeep beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Beide Fahrer blieben unverletzt.