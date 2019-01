Einsatz verlängert: Fürther Feuerwehr bleibt in Südbayern

THW schickt nochmal Unterstützung - Helfer erleben großen Zusammenhalt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die rund 160 Feuerwehrkräfte aus Stadt und Landkreis, die seit Montag in Südbayern helfen, Schneemassen von den Dächern zu räumen, werden heute doch nicht gemeinsam die Rückreise antreten: Der Einsatz verlängert sich bis Samstag. Auch das Fürther THW schickt noch mal Unterstützung.

Die Arbeit in luftiger Höhe, auf den von Schneemassen bedeckten Dächern, ist nicht ungefährlich. Jeder Helfer muss gut gesichert sein. © Foto: Marcus Weier



Die Arbeit in luftiger Höhe, auf den von Schneemassen bedeckten Dächern, ist nicht ungefährlich. Jeder Helfer muss gut gesichert sein. Foto: Foto: Marcus Weier



Eines darf man schon prophezeien: An diese Tage werden sich die Beteiligten lange erinnern. Es sei "eine sehr besondere Lage", sagt Andreas Engelhardt von der Fürther Berufsfeuerwehr. Der Auftrag des bayerischen Innenministeriums, im bedrohlich verschneiten Süden des Freistaats zu helfen, hat 162 Männer und Frauen der Feuerwehren aus der Stadt und dem Landkreis zusammengebracht – vorwiegend Ehrenamtliche aus den Freiwilligen Feuerwehren. Einsatzkräfte, die sich bisher kaum kannten, schuften jetzt gemeinsam auf den Dächern und schlafen abends erschöpft nebeneinander auf Feldbetten in einer Turnhalle ein – 320 Kilometer von zuhause entfernt. Engelhardt zeigt sich beeindruckt: Die Zusammenarbeit sei toll, alles klappe reibungslos. Und er beobachtet: "Da entsteht Kameradschaft."

Engelhardt führt das sogenannte "Hilfeleistungskontingent", das sich in der Nacht zum Montag auf den Weg nach Marktschellenberg, einem Ort mit 1800 Einwohnern bei Berchtesgaden, gemacht hat. Wie zahlreiche weitere Helfer in der Region hat es die Aufgabe, zu verhindern, dass Dächer unter der gewaltigen Schneelast zusammenbrechen. Auch speziell ausgebildete Höhenretter sind mitgereist. Sie sorgen dafür, dass auf den rutschigen Dächern alle gut gesichert sind.

Bilderstrecke zum Thema Tag und Nacht im Einsatz: So hilft die Fürther Feuerwehr im Katastrophengebiet Um zwei Uhr in der Früh startete die Fürther Hilfskolonne in Richtung Katastrophengebiet Brechtesgaden. Die zahlreichen Feuerwehren aus Fürth und der umliegenden Region machten sich auf den Weg, um den Massen an Schnee, die das oberbayerischen Gebiet derzeit belasten, die Stirn zu bieten. Mit 27 Wägen voller hilfsbereiter Einsatzkräfte schaufelten die Franken gemeinsam mit örtlichen Hilfskräften die weiße Last von den Dächern des Lawinengebiets. Bilder der Fürther Hilfsaktion gibt es hier.



Nur die Hälfte der Gruppe fährt heim

Zwischen 7 und 7.30 Uhr geht es am Donnerstag los: In einer Kolonne fahren die 28 Feuerwehrfahrzeuge zu ihrem Einsatzort. Am Dienstag waren sie im höher gelegenen Ortsteil Ettenberg eingeteilt, wo teils über 2,50 Meter Schnee auf den Häusern liegen. Auf bis zu zehn Dächern wird gleichzeitig gearbeitet, erzählt Engelhardt. Die Helfer schippen maximal vier Stunden am Stück, bevor sie von Kollegen abgelöst werden und sich ausruhen. Bei Bedarf müssen sie danach noch mal anpacken. "Sehr, sehr, sehr willkommen" seien sie bei den Menschen vor Ort, sagt Engelhardt.

Gegen 16.30 Uhr geht es zurück zum Quartier. Das warme Abendessen wird in einem Gasthaus serviert, das die Feuerwehr in zwei Schichten in Beschlag nimmt; die erste isst um 18, die zweite um 20 Uhr. Das Nachtlager in der Turnhalle hat man sich bisher mit rund 100 weiteren Helfern aus den Reihen von Polizei und Bergwacht geteilt. Abends unterhalten sich alle, aber ab 23 Uhr wird es richtig ruhig, erzählt Engelhardt.

Bilderstrecke zum Thema Hilfe naht: Hier rückt die Feuerwehr Fürth nach Südbayern aus Das Schneechaos in Südbayern ist noch lange nicht vorbei, im Berchtesgadener Land sind die Häuser zahlreicher Menschen zugeschneit: 150 Kräfte der Fürther Feuerwehr bereiteten sich in der Nacht zum Montag auf ihren Einsatz vor. In 27 Fahrzeugen brachen sie schließlich nach Berchtesgaden auf. Ihre Aufgabe: Die heillos überforderten Kräfte im Alpengebiet beim Freischippen zu unterstützen.



Drei weitere Nächte wird das Kontingent aus Fürth hier noch verbringen. Der Einsatz wurde bis Samstag verlängert – nach Hause geht es deshalb heute nur für etwa die Hälfte der Gruppe. Gleichzeitig kommen neue Freiwillige nach, sie bringen trockene Schutzanzüge und weiteres Equipment mit.

Vertrauen und gute Zusammenarbeit

Damit die Ehrenamtlichen anpacken können, müssen ihre Arbeitgeber mitspielen – und das ganz kurzfristig. Ihnen sei man sehr dankbar, betont nicht nur die Feuerwehr, sondern auch das Fürther THW. Zusammen mit neun weiteren Freiwilligen des THW, alle um die 30 Jahre alt, war Annelie Schiller von Freitag bis Sonntagabend in Traunstein. Auch sie räumten Dächer. Auf den Dachschrägen sei das sehr anstrengend, der Schnee sei sehr fest, erzählt Schiller. Neuschnee in der Nacht sorgte dafür, dass man morgens fast wieder von vorne anfangen konnte.

Vertrauen und gute Zusammenarbeit sei sehr wichtig bei dieser Aufgabe, sagt Schiller. Auch sie erlebte einen großen Zusammenhalt und eine tolle Versorgung. "Die Leute waren so nett zu uns, in der Bäckerei zum Beispiel haben wir Brezeln und Semmeln kostenlos bekommen." Immer wieder fiel ihr auf, wie paradox die Situation ist. In manchen Momenten wirkte die Landschaft wie ein "Winter Wonderland". In anderen spürte man die Kraft der Natur. Als etwa der Strom ausfiel, das Handynetz weg und die Zufahrtsstraße gesperrt war, weil Experten mit einer kontrollierten Sprengung die Lawinengefahr beseitigen wollten.

Am Mittwoch schickt das THW noch einmal einige Helfer nach Traunstein.

Claudia Ziob E-Mail