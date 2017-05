In der Fürther Rosenstraße "hagelte" es am Samstag Sandstein-Quader. Was sich so vielleicht ganz lustig anhört, hätte jedoch auch tödlich enden können: Nur dem Glück ist es zu verdanken, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls gerade niemand unter dem bröckelnden Erker befand. Das THW kümmerte sich um die Beseitigung der Schäden und die Sicherung der restlichen Hausfassade. Auf einem Hinweisschild für Passanten stand eine Warnung: "Achtung! Lose Teile der Fassade! Einsturzgefahr!" © ToMa