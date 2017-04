Einzugsfeier: Die FN laden in die Malzböden ein

FÜRTH - Außen Baustelle, innen schon gemütlich: Der Umzug des FN-Teams in die "Malzböden" wird am Samstag gefeiert - jeder, der möchte, kann einen Blick hineinwerfen. Dazu gibt es: Heißmann und Rassau, Thilo Wolf, weitere Künstler, Freibier, Bratwürste, Kaffee und Kuchen...

Aus der Drohnenperspektive zeigt sich: Noch ist das ehemalige Brauereigelände in der Südstadt teilweise Baustelle, doch mittendrin haben sich die Fürther Nachrichten und einige ihrer Nachbarn in den Malzböden schon bestens eingelebt.

Seit Mitte Februar sind Redaktion, Geschäftsstelle und Anzeigenabteilung unserer Zeitung in der Schwabacher Straße 106 daheim, diesen Samstag wollen wir das zusammen mit den Fürthern feiern: Von 12.30 bis 18 Uhr stehen Geschäftsstelle, Redaktion und Anzeigenabteilung offen und können nach Herzenslust erkundet werden. Ab 13.30 beginnt jede halbe Stunde eine Führung.

Darüber hinaus gibt es viel zu sehen und zu hören. Die FN haben namhafte Künstler aus Fürth um einen Beitrag gebeten, und sie haben gern zugesagt. Den Auftakt machen Heißmann und Rassau auf einer Bühne im Erdgeschoss in der Geschäftsstelle. Ihnen folgt der bekannte Bandleader Thilo Wolf am Flügel in Begleitung des Klarinettisten Norbert Nagel. Danach liest Schriftsteller Ewald Arenz. Später am Nachmittag greift Singer/Songwriterin Felicia Peters zur Gitarre.

Ihr Auftritt wird unterbrochen von Lesungen zweier Glossen-Koryphäen der Nürnberger und Fürther Nachrichten, Matthias Boll, Hauptautor der täglichen Kolumne "Malzböden" (vorher: "Moststraße 33") im Fürther Lokalteil, und Anette Röckl, bekannt für ihre launigen Geschichten über Katzen und mehr aus dem Nürnberger Lokalteil.

Gegen Hunger und Durst gibt es 106 Liter Grüner-Freibier sowie weitere Getränke, Bratwürste, Kaffee und Kuchen für je einen Euro.

