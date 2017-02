Eiserne Hochzeit: Diese Liebe hält seit 65 Jahren

Maria und Traugott Emrich kannten sich schon als Kinder - vor 1 Stunde

FÜRTH - Das knallrote Herz, das im Wohnzimmer unter der Decke schwebt, zeugt davon, dass hier ein großes Fest gefeiert wurde: Seit 65 Jahren sind Maria und Traugott Emrich nun verheiratet. Und wer den beiden begegnet, glaubt ihnen sofort, dass die Liebe auch nach so langer Zeit groß ist wie am Anfang.

Die Zuneigung ist so groß wie am ersten Tag: Maria und Traugott Emrich sind seit nunmehr 65 Jahren glücklich verheiratet. Den Tag ihrer Eisernen Hochzeit haben sie im Kreise der Familie gebührend gefeiert. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Schon als Kinder haben sie in dem kleinen Ort Paßbusch im früheren Nordsiebenbürgen gemeinsam die Schulbank gedrückt. Gefunkt hat es beim Tanzen: "Wir haben einfach gewusst, dass wir zusammengehören." 1979 ist das Paar nach Deutschland übergesiedelt, hat in Fürth eine neue Heimat gefunden und bei Bosch in Nürnberg gute Arbeit bis zum Ruhestand.

Die drei Kinder, fünf Enkelkinder und drei Urenkel sind der ganze Stolz der beiden. Daneben gehört die gemeinsame Gartenarbeit zu den großen Leidenschaften. Mit großer Hingabe widmet sich die 85-jährige Maria mit ihrem zwei Jahre jüngeren Mann der Aufzucht von Tomaten und Paprika sowie der Pflege des üppigen Tulpenbeetes. Ein wahres Blütenmeer sorgt Jahr für Jahr für große Freude bei den Spaziergängern in der Hans-Bornkessel-Straße.

Außerdem schlägt das Herz von Fußball-Expertin Maria natürlich für die Spielvereinigung. Wenn es wärmer ist, wird sie auch wieder im Stadion zu finden sein. Nur verlieren darf ihre Lieblingsmannschaft nicht, denn das verfolgt sie bis in ihre Träume.

hjw