Eisiges Vergnügen im Wiesengrund

FÜRTH - Was vom Hochwasser übrig blieb, hat der Frost am Wochenende in Eis verwandelt. Zur großen Bühne für Schlittschuhläufer hat es zwar leider nicht gereicht. Aber es gibt ja noch die Feuewehr. . .

In der Wintersonne glitzerte das Eis auf der Wiese nahe der Fuchsstraße zwischen Dambach und der Südstadt. Es lud ein zu einem besonderen Sonntagsspaziergang. © Foto: Horst Linke



Was waren das für Tage! Im Januar 2003 etwa, als frostige Temperaturen auf Hochwasser folgten und den Fürthern ein seltenes Geschenk machten: herrliche Eisflächen in den Talauen.

Hunderte zogen damals die Schlittschuhe an, vor allem rund um die Talübergänge am Fischerberg in Stadeln und an der Fuchsstraße in Dambach tummelten sie sich. Am Fuß des Atzenhofer Müllbergs konnte man auf einmal Pirouetten bewundern.

Auch Markus Braun, Bürgermeister und Sportreferent, gehört zu denen, die sich daran erinnern. Und an einen anderen, noch weiter zurückliegenden Winter, als er noch ein Kind war und sich die Eisbahn sogar mehrere Kilometer lang durch den Wiesengrund gezogen habe. Alle zehn, 20 Jahre, schätzt er, erlebt man so etwas Besonderes einmal.

Manche haben vielleicht auf so einen Glücksfall gehofft, doch diesmal ist vom Hochwasser nicht mehr viel übrig. So lockte es am Sonntagnachmittag auch nicht die Schlittschuhläufer aufs Eis an der Fuchsstraße – etliche Spaziergänger allerdings nahmen die Einladung der Natur dankbar an. Das Wasser war hier nicht mehr sehr hoch gestanden, als der Frost kam; an vielen Stellen spitzen Grashalme durch die Rutschbahn.

An anderer Stelle jedoch könnte das Schlittschuhlaufen demnächst möglich sein, wenn das Wetter mitspielt: Wie Braun auf Nachfrage sagte, wird sich der städtische Sportservice heute Gedanken darüber machen, ob er die Feuerwehr darum bittet, wie in den vergangenen Jahren Eisflächen im Achalaswäldchen an der Hardstraße und im Burgfarrnbacher Schlosspark zu spritzen. Peter Dennerlein, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Fürth, versichert, dass seine Kollegen und er sehr gerne behilflich sind, sollten sie den Auftrag bekommen. Bleibt es kalt, könnten sie am Mittwochabend Wasser auf die freie Fläche im Achalaswäldchen spritzen. Am Donnerstag könnte das Vergnügen dann losgehen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Burgfarrnbach wartet auf die Entscheidung der Stadt.

Etwas mehr Glück ist nötig, damit die Fürther ihre Bögen auf dem Stadtparkweiher ziehen können: Weil er recht tief ist, braucht es eine längere Frostperiode über mehrere Tage hinweg, damit er zufriert. Erst wenn das Eis an jeder Stelle zehn Zentimeter dick ist, erlaubt die Stadt das Betreten. Dass ein großer Teil des Weihers in der Sonne liegt, macht es nicht leichter.

