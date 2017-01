Eislauf-Lektionen mitten im Fürther Stadtpark

FÜRTH - Zum ersten Mal seit Jahren können die Fürther auf dem Stadtparkweiher Schlittschuh laufen. Zwei Tage lang war das besonders schön anzusehen: weil alle mitmachen konnten.

Einen Teil des Weihers haben städtische Mitarbeiter von Schnee befreit, und auch die Sonne trug ihren Teil zu einem herrlichen Nachmittag bei: Junge Schlittschuhläufer wie Helen und Florian konnten genauso auf die Hilfe von Daniel Thiergärtner (Mitte) und seinen Kollegen vom Catch Up zählen wie Erwachsene, die erste Schritte auf dem Eis wagten. © Foto: Thomas Scherer



Schlittschuhe kann sich nicht jede Familie leisten. Und nicht jedes Kind kann sich das Eislaufen von den Eltern abschauen. Das weiß man im Jugendhaus Catch Up und so ging das Team 2012, als gerade der zugefrorene Stadtparkweiher lockte, motiviert einkaufen: Etliche Paar Schlittschuhe in verschiedenen Größen wurden angeschafft. „Wir dachten, jetzt gehen wir jeden Winter mit unseren Jugendlichen dahin“, sagt Karolin Held. Daraus wurde jedoch nichts, weil es nicht kalt genug war.

Erst in diesem Jahr trägt die Eisschicht wieder. Zeit also, um die vielen Schlittschuhe zu nutzen: Am Mittwoch und Donnerstag bot das Catch-Up-Team am Weiher einen Verleih (gegen Pfand) und kostenlos Hilfe für Anfänger an. „Ich hab’ den Eindruck, dass es ähnlich ist wie mit dem Schwimmen: Immer weniger Kinder können es“, sagt Held. Bei einem Ausflug zur Eisbahn in Nürnberg vor einem Jahr seien einige in der Gruppe „echt wackelig auf den Beinen“ gewesen. Manche trauten sich fast nicht, mitzukommen.

Etliche Kinder, aber auch manche Erwachsene nahmen das Angebot auf dem Weiher an. Helen (7) und ihr Bruder Simon (9) kamen am zweiten Tag gleich noch einmal, um weiterzuüben. Helds Tipp für Eltern: das Eislaufen spielerisch angehen, nachdem sie die Grundschritte gezeigt haben. Mit Helen und Simon hat sie Fangen gespielt und ein kleines Wettlaufen gemacht. „Wenn die Kinder nicht mehr drüber nachdenken, was sie tun, läuft es oft.“ Die beiden Geschwister jedenfalls haben Feuer gefangen. Ihre Oma Monika Geuder (72) findet die Aktion super: „So können Kinder das Schlittschuhlaufen ausprobieren und wenn’s toll ist, kann man welche kaufen.“

Sie selbst hat es als Mädchen gelernt, das Elternhaus lag an einem großen See, erzählt sie: „Ich bin jeden Tag hin, wenn es ging.“ Inzwischen ist es einige Jahre her, dass sie auf Kufen stand. „Es friert ja nicht mehr so oft.“ Ein paar Minuten schaut Geuder den Kindern einfach zu – dann aber ist die Verlockung zu groß: Zum Glück hat das Catch Up Leihschuhe auch in ihrer Größe.

Claudia Ziob